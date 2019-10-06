الأولى

عبر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تحيته واجلاله للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيدا بدورهم المهم والحيوي في تنشئة وتعليم وتنوير الاجيال الصاعدة، ومؤكدا انه يقدر ما يقوم به المعلمون من جهد، يجهله الكثيرون او لا ينتبهون اليه، في سبيل ايصال رسالة العلم والمعرفة والمثل والأخلاق. ودعا الغانم السلطتين الى ان تعيرا المعلمين اهتماما اكبر من اجل تسهيل وتيسير عملهم المقدس ورسالتهم السامية.

من جهتها تستكمل اللجنة المالية اليوم مناقشة تعديلات قانون التأمينات من اجل تغيير نظام الاستبدال لتحسين معيشة المتقاعدين وخفض اقساطهم واجراء مقاصة للراغبين بسداد اصل الاستبدال واسقاط الفوائد.

ويأمل اعضاء اللجنة حضور وزير المالية نايف الحجرف وممثلي مؤسسة التأمينات لتقديم الأرقام والبيانات المتعلقة بالتعديلات وتكاليفها لتتخذ قراراتها النهائية.

بدوره طالب النائب احمد الفضل هيئة مكافحة الفساد بالتحري عن حقيقة دخول احد النواب في مزايدة عقارية ضخمة، لتجنب تحويل الموضوع الى قضية (قبيضة جدد).

وقال: اتمنى الاسراع بالتحرك كي لا ندخل في مرحلة جديدة من اللااستقرار والارتباك السياسي، وكذلك صوناً لسمعة النواب. ودعا الهيئة الى حسم وبيان مدى صحة اخبار تلك الصفقة والتدقيق على كشف الذمم المالية للأعضاء، والتأكد مما اذا كان العضو المعني كان يمتلك تلك المبالغ قبل اكتساب العضوية ومدى مشروعية مصادرها، مشيرا الى ان من شأن ذلك ان يشعر المواطنون بيقظة مؤسسات الدولة وتعاطيها مع قضايا الساعة بجدية وسرعة وشفافية.

