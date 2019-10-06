الأولى

بعث سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين للانتصارات الخالدة في حرب السادس من اكتوبر مستذكرا سموه هذه الملحمة المجيدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية متمنيا سموه للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة للرئيس السيسي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين لانتصارات حرب السادس من اكتوبر متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

