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اعلن بنك الائتمان اعادة صرف مبالغ البنية التحتية للمواطنين خلال هذا الاسبوع. من جانب آخر قالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي: ان البنك اطلق المرحلة النهائية والأخيرة من مشروع التحول نحو انجاز كل التعاملات الكترونيا ووقف تداول الأوراق، حيث تم أخيراً انضمام قسمي شؤون اللجان وخدمة المواطن الى باقي الادارات والأقسام والأفرع التي سبقت الى العمل بالنظام الجديد.

واضافت ان هذه الخطوة تعد استكمالا لاستراتيجية البنك التي تقضي بالتحول إلى التعاملات الالكترونية بشكل كامل، حيث اصبح بامكان قسم خدمة المواطن تلقي طلبات الحصول على القروض عبر النظام الالكتروني.

واشارت الى انه خلال وقت وجيز يحصل المواطن على نسخة الكترونية من كل المستندات المطلوبة، ثم يحال الطلب مرفقا بالمستندات الى اللجنة العامة عبر النظام الالكتروني ذاته حيث تتولى البت فيه و اصدار القرار بشأنه. وأكدت الخشتي أن هذه الخطوة كانت تستغرق في السابق ثلاثة أيام عمل، فيما بات بالامكان الآن انجازها خلال دقائق معدودة، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.

