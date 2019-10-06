الأولى

كشفت الأرقام الصادرة عن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن إجمالي ما صرف على مشروعات خطة التنمية بلغ 28 مليار دينار في 9 سنوات، نافية أن يكون هناك صرف فعلي على مشروعات التنمية بواقع 37 ملياراً في خمس سنوات.

وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني أنه منذ بدايات الخطة الإنمائية في 2010، ويتداول الناس أن كلفة مشروعات الخطة بلغت 37 مليار دينار، بناء على تصريحات صادرة من مسؤولين في ذلك الوقت، وهو رقم كان يعبر عن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للتنمية في الفترة من 2009 إلى 2014، بناء على النسخة الأولى من خطة التنمية، والتي كانت تتضمن سنة 2009 /2010 والتي تم حذفها بطلب من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة نتيجة استغراق المناقشات لفترة طويلة، ولم يكن من الملائم وقتها إصدار الوثيقة بعد بدء السنة الأولى بالفعل.

وفي السياق ذاته، تدرس الحكومة رفع مساهمتها في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الانمائية الخمسية بنسبة تصل إلى 60% وذلك لتسريع انجاز المشاريع المقررة في خطة التنمية 2019-2020 والتي بلغ بها نسبة الإنجاز رغم مرور نصف عام على زمن الخطة ما نسبته 18% فقط ما يعني ان هناك تعطيلا في الإنجاز بنسبة 32% للنصف الأول من زمن الخطة ونحو 82% من إجمالي الخطة السنوية والمقدرة كلفتها بـ 3.3 مليارات دينار فيما بلغ حجم المنصرف نحو 620 ألف دينار ما يعكس حاجة المشاريع للتمويل السريع.

مصادر ذات صلة كشفت لـ النهار أن الإنفاق على المشاريع التنموية يقع على عاتق الحكومة والتي قررت تمويل مشاريع الخطة الخمسية الحالية للتنمية بنسبة 49.3 في المئة على أن يسهم القطاع النفطي بنسبة 33.8 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 16.9 في المئة إلا أن تعطل الإجراءات مع القطاع الخاص وبعض الجهات الأخرى نتج عنه تأخير في الإنجاز ما يتطلب من الحكومة رفع حصتها في تمويل المشاريع لتقليص تأخيرها من جهة وعدم تراكم المشاريع من جهة اخرى، مبيناً أن الحكومة لها القدرة في توفير السيولة والإنفاق على مشروعات الدولة من اجل تسريع التنمية.