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بغداد- القاهرة- الوكالات: تجددت التظاهرات أمس في بغداد مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الانترنت بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المطلبية والمواجهات التي أوقعت 100 قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية فيما سعت حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والبرلمان الى تهدئة المحتجين عبر اجراء لقاءات مع ممثلين عنه بالتزامن مع دعوة الى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الموقف المتأزم وسط دعوات الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي... (طالع ص 18).

وانتهت سريعا ساعات من الهدوء الصباحي في بغداد مع تجدد التظاهرات في العاصمة وإطلاق الرصاص الحي حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية امس نقلا عن مراسليها في العاصمة العراقية.

وبعد أربعة أيام من التظاهرات والعنف الذي أسفر عن نحو أربعة آلاف جريح غالبيتهم من المتظاهرين دعى البرلمان العراقي الى جلسة من أجل النظر في مطالب المتظاهرين. وقبل الجلسة التقى 100 من ممثلي المتظاهرين امس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي داخل مقر البرلمان وقدموا مطالبهم له غير ان مصادر المتظاهرين قالت ان الاجتماع لم يسفر عن اي اتفاق في حين التقت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء وفداً من المتظاهرين من قضاء العزيزية للتفاوض معهم حول مطالبهم وآلية والاستجابة لها.

في غضون ذلك دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إسقاط الحكومة التي كان قرر الانضمام إليها قبل نحو عام تقريباً، مطالبا بـانتخابات مبكرة بإشراف أممي.

وقال محمد رضا آل حيدر رئيس لجنة الأمن والدفاع في كتلة سائرون المدعومة من الصدر إن قرار تعليق الكتلة في مجلس النواب سيستمر إلى حين تقديم عبد المهدي برنامج وطني يرضي المتظاهرين وينقذ الموقف.

بدوره دعا رئيس تحالف النصر البرلماني حيدر العبادي لانتخابات برلمانية مبكرة لتلافي الفشل الحكومي وانسداد أفق العملية السياسية. وكشف رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، أن أكثر من 100 نائب علقوا حضورهم لجلسة البرلمان.

ومع رفع حظر التجول بأمر من رئيس الوزراء أعادت المحال التجارية امس فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة. وكان جليا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات فيما شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرات الثلاثاء انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن قناصة مجهولين يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لإحداث فتنة.

وفي القاهرة، عبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه وأعرب أسفه الشديد لسقوط ضحايا وقال في بيان إنه يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي الى إزالة الأسباب التي دعت الى التظاهر.

من جهتها، دعت فرنسا السبت السلطات العراقية إلى الكشف عن ملابسات مقتل نحو 100 شخص منذ الثلاثاء.