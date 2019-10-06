الأولى

اجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا مع نظيره القبرصي نيكوس كرستودولوديس بحث خلاله وضع المواطنين الكويتيين الممنوعين من مغادرة الاراضي القبرصية في اعقاب المشاجرة التي تمت بينهم وبين اخرين هناك.

واعرب الخالد عن تقديره لتعاون السلطات القبرصية، وتمنياته بالاسراع في تسهبل اجراءات مغادرة الكويتيين بعد تسوية القضية بالطرق القانونية، مؤكدا احترامه للقضاء القبرصي. من جانبه ابدى وزير الخارجية القبرصي كامل استعداده لمتابعة الامر مع الجهات المختصة لضمان المغادرة بأسرع ما يمكن.

من جانب آخر دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر الى العراق الى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية. واهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حاليا هناك الى ضرورة المغادرة بالسرعة الممكنة، الى جانب اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وذكر انه في حال الحاجة الى اي مساعدة يمكن الاتصال على سفارة الكويت في بغداد او القنصلية العامة في البصرة على الرقم (9647828444666 +).