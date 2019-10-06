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قررت وزارة الداخلية الغاء الاشعار الورقي للضمان الصحي والعمل بنظام خدمة الدفع الآلي أون لاين في جميع ادارات شؤون الاقامة اعتبارا من اليوم الاحد. واكدت في بيان لها ان ذلك يأتي في إطار استكمال المنظومة الإلكترونية بشأن اقامة الأجانب. واشارت الى الاستمرار في اصدار الاشعارات بالشكل الورقي في مراكز خدمة المواطن بالمحافظات حتى 28 اكتوبر الحالي حيث سيتم بعده الغاء الورقي نهائياً واستبداله بالآلي على موقع وزارة الصحة عبر الرابط www.moh.gov.kw .

وقالت الوزارة: يجب على المتقدم الدخول الى الموقع واتمام عملية دفع الضمان الصحي قبل التوجه الى ادارات شؤون الإقامة أو مراكز الخدمة لاتمام باقي الإجراءات. ولفتت إلى وجود ربط آلي بين الجهات المعنية بموضوع الضمان الصحي للمقيمين وهي وزارتا الصحة و الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لإنجاز المعاملة فورياً، ومن خلال آليه تحقق أمن وسلامة المعلومات.