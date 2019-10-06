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«الإطفاء» طرحت التأمين الشامل على مركباتها


ذكرت الإدارة العامة للاطفاء انه تم طرح مناقصة للتأمين الشامل على 468 من مركبات الاطفاء وان هذا العدد قابل للزيادة سنويا، مشيرة الى ان التأمين ضد حوادث السير جاء لعدم تحميل قائدي المركبات تكاليف اصلاحها. واوضحت في بيان لها ان التأمين يغطي جميع الأضرار التي قد تلحق بالآليات والمعدات،اضافة الى المطالبات والتعويضات التي قد يرفعها الغير ضد رجال الاطفاء بسبب الحوادث، كما يشمل الإصابات التي قد تلحق برجال الاطفاء بما نسبته 100% في الاصابات البليغة.
وختم البيان بشكر وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية على سرعة إنجاز المناقصة التي تأتي تقديرا لرجال الإطفاء ولدورهم الكبير في حماية المجتمع من المخاطر.


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