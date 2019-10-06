وطن النهار

اجرى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية قبرص نيكوس كرستودولوديس بحث خلاله وضع المواطنين الكويتيين الممنوعين من مغادرة الاراضي القبرصية في اعقاب المشاجرة التي تمت بينهم واخرين.

واعرب الخالد عن تقديره لتعاون السلطات القبرصية بالافراج عنهم وتمنياته بالاسراع في تسهبل اجراءات مغادرتهم قبرص بعد ان تم تسوية القضية بالطرق القانونية مؤكدا احترامه للقضاء القبرصي.

من جانبه ابدى وزير الخارجية القبرصي كامل استعداده لمتابعة الامر مع الجهات المختصة وتمكينهم من المغادرة بأسرع ما يمكن.

من جانب آخر دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر الى جمهورية العراق الى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.

واهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حاليا هناك الى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة والى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وذكر انه في حال الحاجة الى اي مساعدة الاتصال على سفارة الكويت في بغداد او القنصلية العامة في البصرة على الرقم التالي (9647828444666 +).

