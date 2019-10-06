وطن النهار

نيويورك - (كونا): اكدت الكويت ان استمرار عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين الى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحلها يسهم في تقويض تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الاول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز العجمي خلال جلسة لمجلس الأمن بعد اعتماد القرار 2491 الخاص بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين والاتجار بالبشر. ودعا العجمي في الكلمة جميع الدول الأعضاء الى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال تزويد هؤلاء المهاجرين بمأوى آمن الى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لهم لاعادتهم لبلدانهم. واشار الى ان ذلك يسهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية. ورحب العجمي باعتماد مجلس الأمن للقرار 2491 معربا عن الشكر للوفد الدائم للمملكة المتحدة على الجهود المبذولة بصفتها حامل القلم لملف ليبيا مشيدا بالمرونة التي أبداها أعضاء الوفد خلال مرحلة المفاوضات على هذا القرار. وذكر ان «التصويت لصالح القرار يأتي تأكيدا على مواقفنا الثابتة والداعمة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمتصلة بأهمية مواجهة التحديات التي تفرضها عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي». واوضح العجمي ان تلك العمليات شهدت ووفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تزايدا في نسب حالات الوفاة غرقا للمهاجرين في البحر بصورة أكبر عن السنوات السابقة وكذلك استمرار الظروف الصعبة والقسرية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا.

