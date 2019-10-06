وطن النهار

عمان - «كونا»: أجرى فريق طبي تطوعي كويتي يضم استشاريين في تخصصات طبية مختلفة عمليات جراحية دقيقة وبسيطة لأكثر من 200 لاجئ سوري بالأردن على مدى أربعة أياموتأتي زيارة الفريق الطبي (حياة) ضمن القافلة الثانية التي تسيرها (جمعية قوافل للاغاثة والتنمية) الكويتية بدعم من متبرعين ومحسنين من أهل الكويت بهدف تخفيف المعاناة الانسانية عن اللاجئين وتقديم الرعاية الطبية للمرضى منهم.

وفي هذه المناسبة قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني لـ (كونا) عقب لقائه رئيس وأعضاء الفريق ومسؤولي مستشفى العيون التخصصي موقع اجراء عدد من العمليات في عمان ان الكويت «سباقة» في ميادين العمل الخيري والاغاثي.

وأضاف الديحاني أن الكويتيين يستمدون عطاءهم وبذلهم في الأعمال الانسانية من توجيهات قائد العمل الانساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مشيدا بالحركة التطوعية الكويتية التي تعكس الحرص الشعبي على دعم الأشقاء اللاجئين والمتضررين.

وثمن في الوقت ذاته استضافة المراكز الصحية والمستشفيات في الأردن الفريق الطبي الكويتي وتعاونها لانجاح هذا العمل الانساني مؤكدا حرص السفارة الكويتية على تقديم التسهيلات كافة وتذليل المصاعب أمام الفرق والجمعيات الانسانية الكويتية.

من جانبه قال رئيس الفريق استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم د. أحمد الكندري لـ(كونا) ان الهدف من الزيارة الحالية اجراء عمليات جراحية لشريحة اللاجئين السوريين في المخيمات.

وأضاف الكندري أن الفريق يضم استشاريين وأطباء مهرة في تخصصات قسطرة القلب والجراحات (العامة) و(المسالك البولية) و(أنف وأذن وحنجرة وأورام العنق والرقبة) و(العيون) اضافة الى عيادات للأطفال ومتخصصين في التخدير.

وذكر أن عدد الطاقم يبلغ 30 شخصا بين استشاريين وأطباء وممرضين وفنيين واداريين يستهدفون اجراء أكثر من 200 عملية للاجئين بكلفة قدرها 200 ألف دينار موجها الدعوة الى المحسنين بتقديم الدعم للوصول الى هذا المبلغ واتمام أكبر عدد من العمليات للمرضى.

وحول الجهة التي تتعاون معها الجمعية في الأردن قال الكندري ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة هي الجهة المعنية بترشيح حالات المرضى عبر كشوفات وسجلات خاصة تمتلكها بمساعدة من جمعية (اسلاميك.

هيلب) الخيرية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وأشاد باستضافة مستشفى (ابن الهيثم) ومستشفى (العيون التخصصي) وتوفيرهما جميع متطلبات اجراء العمليات في التخصصات المختلفة من غرف عمليات ومعدات كوادر فنية وفرز حالات المرضى معربا عن الأمل باستمرار التعاون معهما في القوافل المستقبلية.

وحول أهمية استدعاء أطباء من الكويت واجراء العمليات للاجئين أوضح الكندري أن حضور الأطباء يوفر تكاليف اجراء العمليات ويقللها ويرفع من امكانية استفادة أكبر شريحة من اللاجئين.

وعن الاستعدادات التي سبقت الرحلة الطبية أشار الى أن عضوين من الفريق قاما بزيارة أولوية لتقييم الحالات المرضية قبل شهر تقريبا من وصول القافلة التي عاينت فور قدومها الحالات وأجرت الفحوصات اللازمة لبعض الحالات ومن ثم اجراء العمليات للاجئين من سورية واليمن وبعض المواطنين الأردنيين من مختلف الأعمار.

ولفت الى أن الفريق الطبي (حياة) سبق أن خرج بثلاث قوافل طبية سابقة أجرى خلالها نحو 250 عملية جراحية مؤكدا أهمية دور الخبرة التراكمية التي تكونت لدى الفريق في التعامل مع الحالات الانسانية للاجئين.

ومن جهته قال استشاري طب وجراحة عيون استشاري طب وجراحة شبكية مدير مركز الكويت التخصصي للعيون الدكتور خالد السبتي لـ(كونا) انه أجرى نحو 40 عملية توزعت ما بين استخراج الماء الأبيض من العيون وجراحة الشبكية «وأكثرها عمليات معقدة تكللت بالنجاح».

وأضاف السبتي أن الأعداد «كبيرة» من اللاجئين الذين يعانون من أمراض العيون «لذلك تم العمل على الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي سريع» لافتا الى أنه أجرى عملية أصغر قسطرة للشبكية باستخدام تقنية متطورة جدا هي الأولى من نوعها في الأردن.

