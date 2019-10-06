وطن النهار

فيينا - «كونا»: وقعت الكويت اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاعتماد معهد الكويت للأبحاث العلمية كأول مركز متعاون في الشرق الاوسط في مجال رصد الانشطة الاشعاعية في البيئة واستخدام التقنيات النووية لدراسة البيئة الساحلية والبحرية.

واكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي في تصريح لـ (كونا) عقب توقيع الاتفاقية اهميتها في تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية في الكويت في مواجهة التحديات المناخية بما يتماشى مع الاستراتيجيات العالمية ورؤية كويت جديدة (2035 ).

وقال معرفي إن الكويت مستمرة وملتزمة بدعم اعمال الوكالة والاستجابة للقضايا العالمية ذات الأولوية الاقليمية والدولية بغية الوصول الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

كما اكد حرص الكويت على مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات.

ومن جهته قالت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د. سميرة عمر: إنه من خلال الاتفاقية سيتم استخدام النظائر المشعة لتقييم الآثار الناجمة عن الأنشطة البشرية والتغير المناخي على الحياة الساحلية والبحرية وكائناتها الحية.

واضافت عمر ان الاتفاقية ستساعد في جعل المنظومة الساحلية والبحرية في البلاد اكثر مرونة لمواجهة التحديات المناخية والملوثات.

واكدت حرص الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير وتعزيز قدرة الافراد والمؤسسات الكويتية.

وجددت عمر تأكيدها ان برنامج الوكالة للتعاون التقني يسهم في دعم الجهود الرامية الى بناء وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لاستخدام التكنولوجيا النووية بأمان وللتصدي للاحتياجات المحلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والاسهام في معالجة القضايا العالمية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الذي أقيم بمختبرات الوكالة البيئية في موناكو ضابط الاتصال الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الدولية د. اسامة الصايغ ود. نادر العوضي من معهد الكويت للأبحاث العلمية والسكرتير الثاني بسفارة الكويت في النمسا علي الوزان.

يذكر ان الكويت وقعت الشهر الماضي اتفاقيتين لتطوير العلوم والتكنولوجيا النووية واتفاقية لرصد وحماية البيئة البحرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

