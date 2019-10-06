وطن النهار

نيويورك - (كونا): رحبت الكويت بخطوات الامم المتحدة بشأن اشراك دول منطقة البحيرات الكبرى في تعزيز الاتفاق الاطاري بشأن السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديموقراطية والمنطقة. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول منطقة البحيرات الكبرى التي القاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ. واعتبر المنيخ ان التعاون والتنسيق القائم بين جميع مكاتب وبعثات الأمم المتحدة في المنطقة والمنظمات الاقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى امر مهم لتحقيق استقرارها. ونوه بالتطورات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية والمتمثلة بتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الماضية وتواصل الرئيس فيلكس تشيكيدي مع العديد من قادة دول المنطقة. واكد اهمية مؤتمر الاستثمار والتجارة لمنطقة البحيرات الكبرى المزمع عقده العام المقبل للاستقرار هناك حاثا جميع الدول المعنية على المشاركة البناءة في هذا المؤتمر وفي جميع الأنشطة الاقليمية التي تهدف الى تعزيز اقتصاد المنطقة. وحول الأوضاع الأمنية عبر المنيخ عن القلق تجاه استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في شرق الكونغو وخطورة ذلك على أمن واستقرار محيطها مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاق الاطاري المتعلق بتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية.

واعرب المنيخ عن القلق حيال عدم التزام بعض الأطراف المسلحة باتفاق السلام الخاص بجمهورية أفريقيا الوسطى مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف الجهود الاغاثية والانسانية والوقائية هناك.

