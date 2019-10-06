وطن النهار

جنيف - (كونا): أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أن مشاركة الكويت في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب مستمدة من الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا حقوق الانسان بجميع تشعباتها.

وأوضح السفير الغنيم في تصريح لـ (كونا) على هامش الاجتماع الذي انطلق بجنيف ويستمر يوما واحدا أن المشاركة «تنسجم مع توجهات الدولة في التعاطي بشفافية مع جميع المواضيع التي تتعلق بقضايا حقوق الانسان» مشددا على «أهمية هذا الاجتماع كونه يرسخ مبادئ الاتفاقية الدولية لحظر التعذيب.

وبين أن مساهمة الكويت في الانتخابات التي ستقام في هذا الاجتماع للجنة مناهضة التعذيب تأتي انطلاقا من مساهمة الكويت في دعم مجمل قضايا حقوق الانسان في العالم. وأوضح أن الكويت سبق أن ناقشت تقريرها الدوري أمام خبراء اتفاقية مناهضة التعذيب وكانت نتائج التقييم عالية وهو الأمر الذي يوضح مصداقية الكويت ليس فقط أمام لجنة مناهضة التعذيب بل أمام جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. كما أكد السفير الغنيم أن الكويت من الدول القليلة التي تحرص كل الحرص على تنفيذ كامل واجباتها بما في ذلك تقديم تقاريرها الدورية بمواعيدها المستحقة بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب. وشدد على أن هذا الالتزام ينبثق من روح المسؤولية والشفافية التي تتعامل بها الكويت مع قضايا حقوق الانسان وهو الأمر الذي رسخ العلاقة الطيبة والثقة المتبادلة بين الكويت ومؤسسات حقوق الانسان وجميع لجان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

