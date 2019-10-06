وطن النهار

رأى سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت المنتهية مهامه لورانس سيلفرمان انه لابد من بذل جهود كبرى لانجاح المفاوضات مع الجانب الايراني، مشيرا الى ان بلاده سعت الى اقناع الجانب الايراني في الدخول الى مفاوضات دون شروط مسبقة.

وقال سيلفرمان في تصريح لـ «النهار» قبيل مغادرته البلاد امس متوجها الى واشنطن بعد قضاء 3 سنوات ممثلا بلاده ان الولايات المتحدة تعمل على حماية المنطقة وقد اقترحت تشكيل تحالف دولي للحماية البحرية والذي لاقى استجابة من قبل العديد من الدول منها دول خليجية، مرجحا ان الدخول في المباحثات مع الجانب الايراني شيء ضروري وبامكانه انهاء التوتر الحاصل في المنطقة.

واضاف: نحن لا نريد استخدام القوة العسكرية ولا نريد شن حرب في المنطقة، ونحن نسعى لاحتواء التوتر والدخول في مفاوضات لكننا لا نسمح المساس بامن المنطقة واقتصادها، وهذا ما شهدناه في الهجوم على «ارامكو» بالمملكة العربية السعودية التي ندعمها بقوة ونعمل على ان تكون بأمن وسلام دائم.

واعتقد سيلفرمان انه بالامكان ان نجد طريقة معينة، وسمو الامير الشيخ صباح الاحمد قالها للرئيس الايراني: اذا اردتم ان تكونوا جيرانا جيدين لدول مجلس التعاون الخليجي فلابد من ايقاف تدخلكم ولابد من الدخول في حوار مع هذه الدول مع ابداء حسن النوايا.

واضاف: اتمنى ان يغير النظام الايراني طريقة تفكيره وان يكون جادا في الدخول في مباحثات ، موضحا ان الكرة الان بيدهم، مثنيا على الخطوة التي اتخذتها الكويت في العام 2017 بخصوص حث ايران على الدخول في حوار جاد مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سيلفرمان: كان عرضا جيدا والكويت قامت بدور جيد جدا، لكن لم نجد استجابة وآمل ان يستجيبوا مستقبلا من اجل امن المنطقة.

خبرة دبلوماسية

وبشأن ما استفاده من لقاءاته مع سمو الامير خلال مهمته هنا بالكويت اجاب: لم اكن الوحيد الذي استفاد من سمو الامير ورؤيته وحكمته، بل كل الناس تعلموا من سموه كيف تكون دبلوماسيا لان سموه لديه خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية تتعدى 40 عاما.

واضاف: سموه لديه نظرة متميزة في حل المسائل العالقة، ولديه تجربة كبيرة في هذا الجانب، حيث ان كل من لا يجد مكانا للحوار تكون الكويت بلدا للحوار فهي تحتضن جميع المتنازعين وتدعوهم للحوار السلمي على ارضها.

وذكر السفير سيلفرمان ان الاهم من ذلك ان الكويت بلد يهتم بالجانب الانساني في النزاعات فأول زيارة لي للكويت قبل ان اتولى مهامي هنا كانت اثناء مشاركتي في مؤتمر دعم الشعب السوري، وكانت الكويت آنذاك وحيدة في ايمانها بضرورة دعم الشعب السوري غير ان العديد من الدول الان تحث على ضرورة المساعدة الانسانية للشعب السوري وهي الدولة الوحيدة التي بادرت بدعم الشعب السوري ودعم اللاجئين السوريين وهذا عمل كبير جدا. واختتم سيلفرمان تصريحه لـ «النهار» بالقول: كان لي الشرف العظيم ان امثل بلدي في الكويت حيث اقمت علاقات صداقة مع عدد كبير من الكويتيين وانا اغادر ارض الكويت متوجها الى بلدي وانا احمل ذكريات جميلة جدا عن هذه الارض ولدي رصيد كبير من العلاقات والذكريات الجميلة رغم ان علاقة بلدي بالكويت هي علاقة جدا متينة، ونعمل سويا في العديد من المجالات ولدينا حوار استراتيجي يؤطر هذه العلاقة المتميزة في جميع المجالات، وسأفتقد الكويت كثيرا.

