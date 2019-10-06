وطن النهار

اكد سفير الجزائر لدى البلاد عبدالحميد عبداوي انتهاء مهمته في الكويت منتصف الشهر الحالي، مشيرا الى تعيينه سفيرا لبلده في المملكة المغربية. وقال عبداوي في تصريح لـ «النهار»: انا حزين جدا لانتهاء مهامي بالكويت البلد المضياف، لكن العمل الدبلوماسي يحتم علينا الانتقال وتمثيل دولنا في اي بلد صديق او شقيق، وهذه سنة الحياة.

وقال عبداوي ان العلاقات بين بلاده والكويت متميزة وراسخة، ومالاقيته هنا بالكويت من حسن التعامل وكرم المشاعر والجود من قبل الاشقاء الكويتيين دليل على ان علاقاتنا متجذرة.

واضاف: استطعت خلال تواجدي في الكويت ان اشكل علاقات صداقة مع المواطنين والمقيمين سواء على المستوى الرسمي او الشعبي كما انني اقمت علاقات صداقة مع الكثير من الاسر الكويتية.

وتابع كلامه مضيفا كذلك ليس بغريب على الشعب الكويتي احتضان اشقائه، فالكويت دائما تؤيد القضايا العربية وتقف الى جانبها اضافة الى دعمها الانساني واياديها البيضاء في كل مكان. واوضح عبداوي انه عمل على فتح افاق تعاون كبيرة مع الكويت وفي مجالات عديدة، حيث شهدت فترة تواجده في الكويت زيارات عديدة لمسؤولين من البلدين، وفي جميع المجالات فضلا عن وجود تنسيق بين الجانبين في عدد من المجالات اهمها النفطية باعتبارهما عضوان في منظمة «اوبك».

واوضح ان بلده تقدر عاليا دور الكويت الريادي في المحافل الدولية نصرة للقضايا العربية والاسلامية، مثنيا على دورها في مجال الامن كعضو غير دائم فيه ولمدة سنتين ستنتهي مع نهاية هذا العام.

ورأى عبداوي ان الكويت تتمتع بمدرسة دبلوماسية متفردة يقودها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي وصفه بالرجل الحكيم ومدرسة قائمة بحد ذاتها في الدبلوماسية وحل النزاعات بالطرق السلمية.

واشاد بالتسهيلات التي لقيها خلال عمله سفيرا لبلاده والتي اسهمت في تأدية مهمته على اكمل وجه.

واوضح عبداوي ان السفير الجزائري الجديد سيكمل هذا المشوار والعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا، منوها الى ان جالية بلده في الكويت جالية صغيرة لكنها نوعية، مشيرا الى انها تتمتع بوضع جيد جدا وليس لها اي مشكلات تذكر.

وقال: عشت انا واسرتي في هذا البلد الجميل واحسست انني ابن الكويت وليست غريبا عنها، فهي بلد جاذب ومعطاء وآمل ان ازورها مستقبلا، داعيا اصدقاءه من الكويتيين الى زيارة الجزائر، مؤكدا ان بلاده ترحب بمن وصفهم بالاشقاء وانهم سيلاقون كل الود والترحيب.

واشار في الختام ان تجربته في الكويت تجربة مهمة في مسيرته الدبلوماسية وانه استفاد منها كثيرا، مشيرا الى ان مهمته المقبلة ستكون في المملكة المغربية الشقيقة، مضيفا بقوله: الكويت ستبقى في القلب والذاكرة ولن انساها ابدا.

