وطن النهار

اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان (المنتدى العلمي للفنون والاعلام واتجاهات المستقبل) الذي سيعقد في الكويت اليوم بمشاركة ثمان دول عربية يهدف الى ايجاد مساحات مميزة للشباب المهتم بالمجالات الفنية والاعلامية.

وقال الجبري في تصريح صحافي ان المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب على مدى خمسة ايام ويشهد مشاركة شباب من دول مجلس التعاون الخليجي والاردن والمغرب يسعى لتنمية الشباب وتوعية التوجه في تلك المجالات المهمة والاستفادة من تجارب صناع ومتخذي القرار من ذوي الخبرة.

واضاف ان الملتقى الذي يتضمن اقامة ورش عمل ومحاضرات وندوات لمختصين واكاديميين في هذه المجالات ستشكل فرصة لاطلاع الشباب على التجارب الناجحة في مجالات الاعلام والفنون الايجابية الموجهة للشباب «ما يساعدهم على تقديم اعلاما وفنا هادفا» يعبر عن القيم الفاضلة لابناء هذه المنطقة.

واشار الى ان المنتدى يسعى لابراز الطاقات الشبابية لاسيما ان الشباب الخليجي والاردني والمغربي لهم اسهامات مبدعة في هذه المجالات سواء عبر الاعلام التقليدي او الاعلام الجديد او الاعمال الفنية الاخرى.

واوضح الجبري ان هذا المنتدى يقام تماشيا مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام بالشباب وفتح افاق واسعة امامهم للتميز والابداع في مختلف المجالات، مثمنا الرعاية الكريمة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للمنتدى ما يبرز اهتمام سموه ودعمه للنهوض بالطاقات الشبابية. واعرب عن تطلعه وكل الشباب الكويتي لبدء فعاليات المنتدى واستقبال الشباب العربي في منتداهم ، مشيدا بجهود الهيئة وجميع الشباب المشارك في اعمال التجهيز والتحضير في مختلف فعاليات المنتدى.

