وطن النهار

عقدت هيئة القوى العاملة اجتماعها الدوري في ديوانية السفراء مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في الكويت، حيث ناقشت العديد من المواضيع الخاصة بالعمالة، للوقوف على بعض المشاكل التي تواجهها رعايا بعض هذه الدول ومتابعة القضايا والمستجدات.

وأكدت الهيئة أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لاجتماعات سابقة مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية، في إطار النهج الجديد الذي وضعته الهيئة اخيرا من خلال عقد الاجتماعات مع ممثلي السفارات بين الحين والآخر انطلاقاً من الدور المنوط بالقوى العاملة ومجاراة المستجدات على الساحة العمالية.

وأبدى ممثلو السفارات سعادتهم بتنظيم مثل هذه الاجتماعات التي تأتي ضمن أُطر التواصل بين قياديي الهيئة العامة للقوى العاملة وممثلي البعثات الدبلوماسية، مؤكدين ان الاجتماعات الدورية تشكل أهمية

ذات قيمة عالية لاسيما فيما يخص الجديد من القرارات والتعاميم التي تصدر عن الهيئة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة الدكتور مبارك العازمي، عن شكره لممثلي البعثات الدبلوماسية والسفارات بدولة الكويت، مشيرا إلى استمرار الهيئة في عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من دور فعال في التنسيق والمتابعة لأوضاع العمالة وسوق العمل.

حضر اللقاء مدير العلاقات الدولية جابر العلي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام اسيل المزيد ومراقب العلاقات العامة محمد المزيني ورئيس قسم التنسيق والمتابعة ناصر الهاجري.

