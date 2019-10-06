وطن النهار

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن استمرار حملتها «نبي نعلمهم» ضمن مشروع «علمني ولك أجري» الذي يهدف إلى سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب الأيتام غير القادرين.

وقد صرح مدير إدارة شؤون وخدمات المستفيدين في «نماء» فهد زيد المطيري بأن المشروع يهدف إلى دفع الرسوم الدراسية لـ500 طالب وطالبة من الأيتام بكلفة 350 ديناراً للطالب الواحد.

وأشار المطيري إلى أن نماء استطاعت -بفضل الله ثم بتبرعات أهل الخير- دفع الرسوم الدراسية عن 501 طالب وطالبة خلال عام 2018، كما تم المساهمة في رعاية 82 طالباً في مركز التعليم للجميع، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الطلاب الأيتام وغير القادرين على استكمال مسيرتهم التعليمية، مبيناً أن «نماء» تقوم بدفع الرسوم الدراسية إلى المدرسة مباشرة وليس إلى أسرة الطالب لتضمن أن هذه التبرعات تذهب للغرض المخصص له وهو دفع الرسوم الدراسية.

وأوضح المطيري أنه ومــع مرور ثلاثة أسابيع من العام الدراسي، فهناك بعض الأيتام لم يدخلوا المدرسة إلى الآن بسبب الرسوم الدراسية المتأخرة، مناشداً أهل الخير التبرع لهذا المشروع المهم حتى يستطيعوا الدخول إلى المدرسة، مبيناً أن مشاهدة الطلاب المحرومين من الدراسة بسبب عدم سدادهم لمصروفاتهم الدراسية يدمي القلب، كما أنه يعرض جيلاً كاملاً للضياع، فالتعليم عصب الحياة وأساس استمرارها وبه تتقدم الأمم.

وأشار المطيري إلى أن المشروع يحد من ظاهرة التسرب التعليمي ويهدف إلى القضاء عليها، بالإضافة إلى توفير الفرص التعليمية لمن يستحقها ويحتاج إليها ومساعدة الأسر المحتاجة في دفع الرسوم المدرسية ومنح الأولوية للطلاب المتفوقين فرصة استكمال دراستهم وتحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة من خلال تعليم أبنائها.

