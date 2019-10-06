وطن النهار

عاد الى البلاد الوفد المشارك في فعاليات الملتقى العلمي العالمي السابع عشر الذي أقيم اخيرا في ابوظبي بمشاركة طلابية كويتية مكونة من 20 طالبا وطالبة من وزارة التربية ومدارس التعليم الخاص وشاركوا بـ 16 مشروعا علميا في تعاون متميز بين وزارة التربية والمكتب الإقليمي لقارة اسيا للمنظمة العلمية ملست،

أكد المهندس عدنان المير نائب رئيس منظمة الملست العالمية والرئيس الإقليمي لمكتب ملست آسيا ان مشاركة الوفد الطلابي الكويتي في الملتقى العلمي العالمي 2019 والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يعكس الحرص الكويتي على إرسال وفد للمشاركة في هذا المحفل العلمي الدولي، مشيدا بمسؤولي وزارة التربية على اهتمامهم وموافقتهم على تلك المشاركة الطلابية الكبيرة، مثنيا على أولياء الأمور الذين تحمسوا لمشاركة أبنائهم في الملتقى، معبرا عن شكره للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لرعايته مشاركة الطلاب في الملتقى.

وأثنى المير على التمثيل المشرف للوفد الكويتي والذي نال إعجاب المشاركين في الملتقى، لافتا ان المشاريع العلمية وعددها 16 مشروعا تقنيا وتطبيقيا بالاضافة الى المشروع البحثي عن الذكاء الاصطناعي جذبت أعداد من الوفود بما تحمله من افكار علمية تواكب الحداثة وتعكس منهجية الاعداد والتأهيل سواء داخل المدارس او في إطار الانشطة اللاصفية التي ينخرطون بها، مشيرا الى ان المشاريع الكويتية تم عرضها من خلال عدة أجنحة مخصصة لهم في المعرض المصاحب للملتقى. معربا عن تقديره لوزارة التربية ومدارس التعليم الخاص وجامعة الكويت وكذلك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لرعايته مشاركة الطلاب في الملتقى.

