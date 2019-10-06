وطن النهار

تحت رعاية نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت د. عادل الحنيان وبمشاركة جمعية القلب الكويتية ومركز صباح الأحمد للقلب، أقام نادي التعليم الطبي والقيادة (IHI) محاضرة بعنوان (رحلة نابغة) لدكتور الأمراض الباطنية والقلب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية د. آرا ليون طاشجيان، وذلك على مسرح مركز العلوم الطبية بكلية الطب بالحرم الجامعي الجابرية.

وبهذه المناسبة أعرب د. آرا ليون عن سعادته بالتواجد في كلية الطب بجامعة الكويت لمشاركة الطلبة وتشجيعهم وبث روح الأمل والعزيمة والإصرار في نفوسهم، وتخلل اللقاء عرض مرئي تطرق خلاله إلى رحلته من جامعة الكويت إلى جامعة هارفارد والصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته العملية وكيف تم التغلب عليها، حيث ان الدكتور آرا ليون تخرج من جامعة الكويت عام 2008 ويعمل الآن باطنية في جامعة هارفارد.

