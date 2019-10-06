وطن النهار

أقام مركز العدان الصحي التخصصي انشطة توعوية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للقلب وذلك يوم الاربعاء الماضي.

وشملت فعاليات النشاط توعية بالأغذية الصحية التي تساعد على المحافظة علي سلامة القلب والشرايين. وشمل النشاط ايضا محاضرة حول اهمية النشاط الرياضي في الحفاظ على لياقة الجسم إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على ضغط الدم والكوليسترول والوزن في حدود الطبيعي.

وجرت الفعاليات برعاية مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي وبحضور كل من رئيس الرعاية الصحية الاولية بمنطقة الأحمدي الصحية د. فهد العازمي ورئيس مركز العدان الصحي التخصصي د. علي خاجة. وقد شارك بالحضور كل من مستشار وكيل وزارة الصحة د. عبدالله الوطيب، ورئيس مركز فهد الأحمد د. عبد الحميد الجدي.

وذكر خاجة مشاركة كل اقسام المركز في فعاليات اليوم. حيث شارك قسم الصحة الوقائية ببدء حملة التطعيمات ضد امراض الشتاء. كما قام قسم السكر والصيدلية واقسام الامومة والطفولة ورعاية كبار السن وقسم التغذية والمختبرات وقسم الاسنان بعرض كتيبات تثقيفية تتعلق بسلامة القلب والشرايين. إلى جانب مشاركة صندوق إعانة المرضى بعرض الكتيبات المناسبة للنشاط بالتنسيق مع امينة المركز وفاء العوضي ورئيسة الشؤون المالية نوال الشطي. وقد قام العديد من شركات الادوية والأجهزة الطبية بقياس الضغط والسكر والكوليسترول. وقد تم شرح الوقاية من امراض القلب واهمية خفض الوزن.

