وطن النهار

اكدت عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) حصة الشاهين على أهمية التدريب على طريقة الفحص الذاتي للثدي.

جاء ذلك ضمن حملة التوعية التي انطلقت تحت رعاية الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح رئيسة الجمعية التطوعية الكويتية لخدمة وتنمية المجتمع تحت شعار( بدي نفسج ... لا تنسين فحصج).

وقالت ان الحملة اعتمدت عدة وسائل لإيصال رسائل التوعية من خلال المحاضرات وورش العمل والمعارض بالإضافة إلى سيارة (كان ) للتوعية .وانطلقت كان بفعاليات السيارة عند جمعية الرحاب التعاونية لتوعية أهالي المنطقة ورواد الجمعية.

ومن جانبه اعرب رئيس جمعية الرحاب راشد العزيور عن سعادتهم بوجود مثل هذه الحملات للتوعية من الامراض السرطانية ومشاركة الجمعية تأتي ضمن الشراكة المجتمعية لخدمة المواطن والمقيم.

