وطن النهار

بدأت مراكز التموين في توزيع الأصناف الجديدة من المواد الغذائية التي ادرج توزيعها ضمن بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر مؤخرا من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، باضافة 25 صنفا غذائيا جديدا الى التموين دون أن تتكبد الدولة كلفة مالية، وذلك من خلال تخفيض السلع من الشركات الموردة، بما يسهم في توفير 41 مليون و200 ألف دينار للمستهلكين، وكان أبرز الأصناف الجديدة توفير الشاي بأنواعه والكورن فلكس واللحم المفروم المجمد وحليب الكي دي دي طويل الامد.

«النهار» استطلعت آراء بعض المواطنين الذين أشادوا بقرار وزارة التجارة باضافة بعض الاصناف الغذائية المطلوبة لدى أغلب المواطنين، مشيرين الى أن جميع الأصناف الجديدة المدرجة في بطاقة التموين ذات قيمة غذائية عالية ويحتاج اليها الاهالي في تغذية أطفالهم، مثمنين دور وزير التجارة خالد الروضان ومساعيه في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الاسر الكويتية لاسيما بعد اتخاذه قرار اضافة المواد الغذائية الجديدة الى بطاقة التموين في الوقت الذي يعاني منه الموطنون من الغلاء الفاحش وارتفاع الاسعار في أغلب مراكز التسوق.

في البداية، أشاد المواطن محمد الصالح، بقرار اضافة الاصناف الغذائية الجديدة الى بطاقة التموين، مشيرا الى انها خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في مساعدة المواطنين وتوفير بعض المواد الغذائية المهمة بأسعار أقل بكثير من المتداول في الأسواق المركزية، مبينا أن هناك الكثير من الأهالي يعانون ارتفاع اسعار المواد الغذائية في أغلب الجمعيات التعاونية والأسواق الأخرى. وقال الصالح، إن قرار وزير التجارة خالد الروضان بالتأكيد يسهم في التخفيف عن المواطن من الاعباء المالية التي يتكبدها شهريا نتيجة الغلاء الفاحش، موضحا أن القرار شمل مواد غذائية أساسية للمنزل الكويتي بأسعار مخفضة لاسيما مثل أنواع الشاي والكورن فلكس والحليب طويل المدى، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا خيره ونعمة الأمن والأمان ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

من جانبها، أثنى المواطن عبدالله الشرهان، على دور وزير التجارة خالد الروضان وسعيه في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل الغلاء الفاحش من خلال توفير عدد من انواع المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن جميع الأصناف الـ 25 التي ادرجت ضمن بطاقة التموين مطلوبة للمواطنين لاسيما تلك الخاصة في تغذية الاطفال، مشيرا الى أن الأصناف المدرجة ذات قيمة غذائية عالية ومعتمدة من قبل التجارة.

وقال الشرهان، ان اضافة السلع الجديدة الى «التموين» يؤكد اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف الجوانب لاسيما حرصها على توفير المواد الغذائية اللازمة والمستلزمات الضرورية في مختلف انواعها لتكون في متناول أيدي المواطنين بكل يسر وسهولة وبأسعار مخفضة جدا عن تلك المتوفر في الأسواق، معربا عن شكره لوزارة التجارة وقيادييها الذين أقدموا على هذا القرار فور الانتهاء من دراسته.

بدورها، أعربت المواطنة «أم محمد»، عن تقديرها في توفير المواد الغذائية المهمة والمرغوبة للأطفال، مؤكدة أنه قرار صائب يخفف من معاناة المواطنين تجاه ارتفاع الاسعار في مراكز التسوق والجمعيات التعاونية.

