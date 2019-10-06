وطن النهار

اعتمدت وزارة التربية أسماء المدارس المتميزة والمعلمين المتميزين، المشمولين بالتكريم في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2018 / 2019 والذين سيتم تكريمهم برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف السبت الموافق 5 أكتوبر، يتزين مبنى وزارة التربية بالألوان الالكترونية المضيئة بعلم الكويت، مؤكدة حرصها على المشاركة ونشر معاني التضامن والمحبة لمنتسبيها من المعلمين والمعلمات. وتقدمت وزارة التربية بكل مؤسساتها التعليمية ببالغ الشكر للمعلمين على رسالتهم السامية في نشر العلم والمعرفة، وتخريج أجيال مؤهلة تسهم بفعالية في التنمية المستدامة في دولة الكويت، عبّرت عن تقديرها لدورهم في بناء أجيال المستقبل وترسيخ المعارف والقيم الأخلاقية في المجتمع. وأكدت أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتوفير أشكال الدعم والرعاية كافة للمعلمين، فهم القدوة وأصحاب الدور المحوري في بناء العقول وأحد أهم الموارد التعليمية القادرة على ترسيخ منظومة تعليمية متميزة. وأشارت الى حرصها على تشجيع المعلم وتمكينه، عبر توفير مختلف الامكانات التي تتيح له دوراً أكثر فاعلية في أداء رسالته التعليمية على أكمل وجه، وبما يمهد الطريق لوجود مدارس متطورة، ويصب في المحصلة النهائية في تحقيق مخرجات تعليمية ملبية للطموحات.

