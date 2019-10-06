وطن النهار

أعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية م. بسام الشمري انطلاق دورتها الثانية أساسيات التصنيع الرقمي في برنامج تطوير المختص بالتصنيع الرقمي عبر أكاديمية المعلوماتية في حفل افتتاح يتم تنظيمه مساء اليوم الأحد في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الشمري في تصريح له أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية التي تقام برعاية صاحب السمو أمير البلاد، قد حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ أهدافها التنموية، موضحا أن دورتها الـ 19 تطلق ضمن فعالياتها «برنامج تطوير» لتدريب 100 مبتكر تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما.

وأشار الى أهمية التنمية البشرية في مجال المعلوماتية خاصة أن رؤية الكويت 2035 تعتمد على 7 ركائز أهمها رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي، لافتا الى أن «برنامج تطوير» يهدف الى النهوض بالصناعة الرقمية من خلال دورة تدريبية متخصصة سوف تستمر على مدى شهر، وتختتم أعمالها يوم 4 نوفمبر المقبل.

وقال أن أكاديمية المعلوماتية تأتي ضمن استراتيجية الجائزة 2015-2020 الهادفة لدعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد، موضحا أن الأكاديمية تسعى من خلال هذا البرنامج الى تأهيل وتطوير مهارات النشء من السواعد الوطنية، لقيادة التحول الرقمي المنشود في الكويت واعداد جيل من المبتكرين، جيل قادر على مواكبة تطورات المستقبل، ما يتيح فرص عمل جديدة تتجاوز المفاهيم التقليدية وتناسب العصر الالكتروني والنهضة الرقمية التي يعيشها العالم الآن.

وتطرق الشمري الى أهمية أكاديمية المعلوماتية، قائلا أنها تعنى بالتعليم والتدريب التقني، ما يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مؤكدا أن الرعاية السامية للجائزة منذ انطلاقتها وحتى الآن هي فخر ووسام نعتز به.

