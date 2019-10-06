وطن النهار

أعلن بنك الائتمان الكويتي عن اطلاق المرحلة النهائية والأخيرة في مشروع التحول نحو انجاز كل المعاملات الكترونيا ووقف تداول الأوراق، حيث تم أخيراً انضمام قسمي شؤون اللجان وخدمة المواطن الى باقي الادارات والأقسام والأفرع التي سبقت الى العمل بهذا النظام الجديد.

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحافي لها اليوم : ان هذه الخطوة تعد استكمالا لاستراتيجية البنك الطموحة التي وضعت قبل سنوات وتقضي بتحول البنك الى المعاملات الكترونيا وبشكل كامل، وهي الاستراتيجية التي بدأت بتوقيع بروتوكولات للربط مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بعمل البنك لتسهيل تدفق بيانات العملاء، ثم مرحلة الربط الالكتروني مع البنوك والمصارف الخاصة، واستبدال المراسلات الورقية داخل البنك بين اداراته واقسامه بالتراسل الالكتروني.

وأوضحت أن قسم خدمة المواطن الذي يتولى استقبال المراجعين الراغبين في التقدم بطلباتهم للحصول على القروض بات باستطاعته الآن الدخول الى النظام الالكتروني وطلب ملف ودراسته الكترونيا وفقا لبطاقته المدنية وخلال وقت وجيز جدا يحصل على نسخة الكترونية من كل المستندات المطلوبة للبت في الطلب، ومن دون تكليف المراجع بتقديم أي أوراق وتاليا يحيل الطلب مرفقا بالمستندات الى اللجنة العامة عبر النظام الالكتروني ذاته التي تتولى البت فيه والنظر في الطلب وأخيرا اصدار القرار بهذا الخصوص. وأكدت الخشتي أن هذه الخطوة كانت تستغرق في السابق حوالي ثلاثة أيام عمل، فيما بات بالامكان الآن انجازها خلال دقائق معدودة، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد على العميل. وأشارت الى أن التطور الجديد يحقق هدفا استراتيجيا للبنك وهو تقليص الدورة المستندية الى أقصر مدى ممكن، ومن ثم تقديم أفضل الخدمات للجمهور. ومن جانبٍ آخر استقبل نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان السيد/ صلاح المضف المؤسس وأول رئيس مجلس ادارة ومدير عام لبنك الائتمان 1960 العم عبدالعزيز الدوسري، وتضمنت هذه الزيارة الودية مناقشة كل ما هو مستجد في البنك ، وأشاد الدوسري بالتطور الاداري وأهمية انجاز المعاملات الكترونيا، مؤكدا الدوسري أن هذه الخدمات التي تقدم تساهم في تخفيف العبء على المواطن وتتميز بالسرعة في انجاز المعاملات.

واكدت الخشتي اعادة صرف مبالغ البنية التحتية هذا الاسبوع للمواطنين بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر. وفي صعيد متصل اكد بنك الائتمان الكويتي ان المبالغ المقررة التي صرفت في شهر سبتمبر 2019 للقروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة بلغت 191 مليوناً و384 الف دينار.

