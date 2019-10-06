وطن النهار

في اطار حرص الإدارة العامة للجمارك على مكافحة المخدرات والتصدي لتلك الآفة «المدمرة» باعتبار ذلك أولوية وواجباً وطنياً ومسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، تمكن رجال الشحن الجوي من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش والكميكال تقدر بـ3117 غراما، وضبطت المخدرات خلال اخضاع الطرود الواردة إلى الشحن الجوي.

وكان رجال الشحن الجوي والمزودين بأجهزة متقدمة اشتبهوا في طرد قادم بالبريد السريع من دولة أوروبية حيث تبين ان احتواء الطرد على مخدر الحشيش وتزن المادة المخدرة في الطرد 2070، كما تم الاشتباه في طرد قادم عن طريق البريد الحكومي ووارد من احدى دول اميركا الشمالية وتبين انه به 1047 غراما من مادة الكميكال، وجار احالة المضبوطات وبيانات الطردين إلى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية.

ومن جانبة اكد مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق تركي العنزي بان رجال جمارك الجمرك الجوي يعملون على مدار الساعة لحماية البلاد من المهربين الذين يستخدمون الطرق والوسائل الحديثة في عمليات التهريب والتي تسقط بيد رجال الجمارك.

