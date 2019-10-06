وطن النهار

تمكن رجال الاطفاء مساء أول من أمس من السيطرة واخماد حريق اندلع في 3 حافلات نقل متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة الفحيحيل السريع دون حدوث اصابات.

ووفق مصدر اطفائي افاد بان بلاغا ورد مساء أول من امس الى غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق بعدد من السيارات في منطقة الفحيحيل، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الفحيحيل لموقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت بـ 3 حافلات متوقفة في ساحة ترابية، فتمت محاصرتها واخمادها قبل امتدادها الى الحافلات المجاورة وذلك خلال وقت قياسي.

واوضح المصدر الى ان سرعة وصول رجال الاطفاء الى موقع الحريق اسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وعدم امتداد النار الى بقية الحافلات.

واكد المصدر بان عملية اخماد النار تمت خلال ساعتين دون حدوث اصابات وتم استدعاد رجال وزارة الداخلية لفتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع النار.

