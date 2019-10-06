وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف الحكم بإدانة مواطن وقضت ببراءته من تحريض مواطنة على ممارسة الفسق والفجور بعد الادعاء بأنه قد قام بمحاولة «ترقيمها».

وتتلخص وقائع الدعوى فيما ابلغت به وقررته المجني عليها من قيام المتهم بتحريضها على الفسق والفجور من خلال الافعال والالفاظ المبينة بالمحضر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اسند إلى المتهم أنه حرض المجني عليها على ممارسة الفجور والدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحضر الخباز عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام المسند الى موكله المتهم وأضاف بان فعل «الترقيم» لا يعتبر تحريضا على الفسق والفجور الأمر الذي تنتفي معه أركان الاتهام، مطالبا بالغاء حكم اول درجة والقضاء ببراءة موكله مما اسند اليه من اتهام.

