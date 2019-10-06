آراء

تتسابق الكثير من الدول في الوقت الحالي على الهيمنة على المستقبل لاسيما في ظل حالة التسابق المحموم بين القوى التقليدية والقوى الجديدة التي تهيمن على المال. فأصحاب «الابليكيشينات» والبرامج الالكترونية والأجهزة الذكية والعبقرية في تطويرها واستخدامها اصبحوا هم من يسيطر على المشهد الاقتصادي والمالي حيث الاموال السريعة التي يمكن تحقيقها بأقل كلفة ناهيك عن جميع التطبيقات الخاصة بتوفير الخدمات سواء كانت التسوق او الأكل او شراء المواد الضرورية اليومية او طلب تاكسي أو مربية منزل او خادمة بشكل مؤقت جميعها اصبحت تدار من قبل تلك البرامج عبر الأجهزة الذكية وهي خدمات تلجأ اليها الشعوب في مختلف دول العالم لاسيما تلك التي تسابق الريح للتطور والهيمنة من قبل شعوب القوى الصاعدة. وبفعل طبيعة تلك البرامج التي تتفتق عنها عقول شابة تفكر وتعمل وتنتج بشكل سريع اصبحت تلك الدول تقدر القوى الشبابية التي كنت انظر اليها في السابق بكثير من السلبية كقوى تسعى للتغيير ما يجعلها عرضة للعمالة والاستقطاب ولهذا سعت حكومات تلك القوى الصاعدة والجديدة لاحتواء القوى الشبابية وتوجيهها خدمة لأهدافها في الهيمنة الدولية الا حال الشباب العربي، وهي حالة مؤسفة، فلا تزال الكثير من الحكومات والدول العربية تنظر اليهم بتلك النظرة البالية كقوى للازعاج والتغيير والضغط بدلا من ان تستثمر تلك الجهود لدعم خططها في الانتاج والبناء.

وقد تنبهت الكويت لتلك الحقيقة في حقبة مبكرة سبقت احداث الربيع العربي بزمن طويل وكان ذلك سببا لمطالبة الكويت بتنظيم مؤتمر عربي اقتصادي كانت اهم نتائجه تخصيص محافظ مالية واستثمارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب العربي. ونأمل ان تسرع العديد من الجهات المسؤولة بالعمل من اجل ربط جميع الشبكات الشبابية العربية سواء كانت الحكومية او تلك المعنية بمؤسسات المجتمع المدني وهو ربط هام يتم تبادل الخبرات وتعزيزها واقامة المشاريع المشتركة لاسيما تلك المتعلقة بالتطبيقات والبرامج الذكية والتي لديها فرص كبيرة للتحول الى مشاريع استثمارية عالية الجودة وبانتاجية عالية، والحقيقة ان ذلك ما تحتاج اليه جميع المجتمعات العربية التي ليس امامها الا الخروج الشوارع من ان لآخر احتجاجا على الفقر وتردي الخدمات وسوء التعليم وتراجع المستوى المعيشي. فلدينا الكثير من المؤسسات والجهات الهامة التي من خلالها بالامكان ان تشكل قاعدة للانطلاقة الجادة في ذلك الفضاء الالكتروني المبدع والذي ايضا يسهم بدوره في رفع الوعي ومستوى التعليم وتتمكن المجتمعات العربية من الانضمام الى ركب تلك القوى الصاعدة التي بدأت بامكانيات اقل بكثير مما لدى الدول العربية من مقدرات وثروات واهم تلك الثروات هي العنصر البشري الذي تغلب عليه الطاقة الشبابية وهي طاقة تراها كل الدول المتقدمة على انها رصيد حقيقي للتقدم والابداع بالاستثناء الوضع العربي مع بالتأكيد وجود مبادرات جادة عربية تستحق التقدير والاهتمام.

