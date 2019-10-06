آراء

وأنا صغير تابعت الملاكم محمد علي كلاي عدة مرات في حلبة الملاكمة حينما كان يتصارع مع خصمه وكنت في اغلب الاحيان استغرب كيف لبطل العالم ان يلاكم بطريقة دفاعية حتى استوعبت بأنه كان يحاول باسلوبه الذكي استنزاف طاقة خصمه حتى يصل لمستوى التعب، عندها يبدأ كلاي بالهجوم الضارب الذي يقلب المعادلة ليُنهي المباراة لصالحه.

قد يكون اسلوب استثمار الطاقة جزءا مهما في معادلة النجاح فالعبرة بأن تقتنص الهدف وأنت في ذروة طاقتك، ولا تكون مثل خصم كلاي فتسعى الى العمل بشكل مستمر وبنمط يوهمك بأنك تتغلب على تعبك وبأن عطاءك لا ينتهي حتى يأتي الوقت الذي تنهزم فيه بسبب عدم قدرتك على الاستمرار..

اسلوب استثمار وتخزين الطاقة نشهده في ميادين كثيرة حتى ان العرب وصفوه في امثالهم «استراحة محارب» هذا المحارب الذي يلجأ وسط غبار المعركة الى ركن يستريح فيه قليلا يلتقط انفاسه ويُقيم وضعه ويشحن طاقته كي يعود بعدها لمواجهة جديدة.

ومن هو اقدر على تقييم الخلق اكثر من الخالق الذي بحكمته «لا يكلف نفسا الا وسعها» ويجعلنا بآياته نتبصر، ويستوعب الذكي منا حدود طاقته كي يقوم بادارتها باسلوب متميز يأخذه الى الهدف بجهد مدروس وبحالة متزنه تمنعه من السقوط.

نأخذ نفساً عميقاً

كل منا يحتاج «استراحة محارب» لشحن الذات من صراعات تستنزف طاقتنا في هذه الحياة، شحن لأهميته دفع البشر حول العالم الى ابتكار طقوس وقناعات ورياضة تسعى الى التفرد بالذات لتعيش خلالها اجواء التأمل والسكينة والهدوء وتصنع علاجا يقلل الضغط ويشحن الطاقة الايجابية في داخلك، فنجد الناس يسعون لرياضة «اليوغا» وغيرها من اساليب التأمل. وكم هو جميل ديننا الذي امرنا باقامة الصلاة والتي تدخلنا اجواء التأمل بكلام الخالق وقربنا اليه وتنثر شحناتها الايجابية على اجسادنا وتزرع السكينة والراحة في نفوسنا.

لا ننسى بأن الانسان لاقيمة له بدون صحته، ولا ننسى بأن جودة الحياة ترتبط بالموازنة بين العلاقات والتي تتمثل فيما سميتها بمقالي رقم 61 «صناديق العقل»، والتي تتفاوت احجامها عند الناس، منها صندوق مهم يحتوي على علاقاتك فهو الذي يجعل منك عنصرا فعالا بين الأهل والاصدقاء، وهناك صندوق الذات الذي من خلاله تُطور وتُنمي وتُشحن ذاتك فتجد في داخله اعمال الطاعة لربك والاستثمار لآخرتك وفيها الوقت الذي تخصصه لتقييم وضعك وتصحيح مسارك وتأمل مشوار حياتك، كما وتجد صندوق العمل يتضمن الرحلة المهنية بحجمه الضخم والذي اخذ حيزا كبيرا في حياتنا وناقوس الخطر يدق عندما يأخذ حيزه مكان باقي الصناديق.

عزيزي.. في صندوق العمل اسعى بأن تكون ذكيا في مشوار حياتك المهنية تبني اسلوب التفوق للوصول الى النتيجة التي تريدها بأقل جهد ممكن، اسلوب يسخر لك طريق الاستثمار بطاقات من يعملون معك وادارة طاقتك كي تجني ثمر ما تريده، وان كانت التحديات وحجم العمل هي محمد علي كلاي فكن انت خصما ذكيا تعمل افضل ما تستطيع ولا تقع في وهم الكمال وتحاول حتي تهزمك هذه التحديات وتذكر بأن الكمال لله وحده.

