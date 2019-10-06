آراء

لا الحكومة قادرة ولا الناس مقتنعون بان اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلد غير ممكن، وان الدخل تراجع والمصروف زاد والعجز كبر. والكل «حايس» ولا يحس ولايفهم ولا يريد ان يفهم ان الدولة الرعوية انتهت. لا الحكومة ولا المجلس ولا الناس يقبلون ويقدرون على التفكير حتى في كيفية اصلاحه.

العيب فينا جميعاً في طريقة التفكير وفهم حقيقة الحالة التي يمر بها وضعنا. «الله يخلف علينا» لم نعد نفكر كيف كنا وكيف اصبحنا قبل ان يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم؟ فقط فكروا في خطورة عامل الزمن. ومتى نستوعب كيف كان دخلنا يزيد على مصروفنا؟ لم نغضب بل ارتحنا ولعبنا وضحكنا. ولكن رغم تراجع الدخل عن مصروفنا «عفسنا الدنيا» واصرينا على الاستمرار الجنوني في الصرف والتبذير.

بسّكم اصحوا من حلمكم، ولى زمن العبث بمستقبل وحقوق البلد شدوا الحزام وليس لكم غير الاعتراف بعجزكم. اليوم يومكم يا مجلس ويا حكومة ويا ناس لاتخذلوا اجيالكم المسكينة القادمة. مالكم غير هذا الطريق الصعب المطلوب للمستقبل فهبوا واتحدوا لرفعته وعزته، فعزتكم من عزتة ورفعة شأنه. اصحوا ليس لكم غير التسليم بحقوقه واهدافه المطلوبة والمستحقة، فالزمن ليس في صالحكم وهو شهيد على مدى جديتكم في اصلاح الحال.

لقد فاتنا من الخير الكثير يوم كان الدخل وفيرا واليوم وبعد تغيّر الاوضاع واتساع العجز مازلنا مستمرين في العبث في مستقبله. فيا حكومة ويا مجلس اتفقوا على الطريق الواضح المدروس للمستقبل. قبل ان تقع الفاس في الراس.

وفي النهاية اطلب من الله ان يهدي الجميع في التفكير الجدي والمهم في اصلاح حال هذا البلد المسكين الطيب.

والله المستعان.

