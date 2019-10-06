آراء

كنت في زيارة دورية لاحد الدواوين للسلام على صاحبها وروادها، واذا بي اشاهد ما لا يصدق. كان الحضور بالمئات داخل الديوان والطوابير مستمرة في ممرات الديوان لدرجة جلس البعض خارجها.

ليس هذا هو الموضوع.

الموضوع في الحضور فهنالك المقعد، والعاجز، والمريض، والذي يسعى للحصول على موافقة العلاج بالخارج، وهنالك صاحب هموم التوظيف لاحد ابنائه ومنهم من يحمل هموم اسرته، ومنهم من يحمل هموم ديونه المتراكمة التي تهدد سجنه، ومنهم.. ومنهم.. ومنهم الكثير.

ما شاهدته بعيني ازعجني جدا، لمنظر لا يليق بمواطنين كويتين لديهم هموم كثيرة يعيشون في ظل حكومة غنية وتملك الثروات الهائلة توزعها على دول فقيرة.

كيف لحكومة كحكومة دولة الكويت يكون فيها المواطن الكويتي بأمس الحاجة لبعض الخدمات الأساسية والتي من المفروض ان تقوم بها الحكومة وبلمسة زر، بدلاً من اذلاله للذهاب الى اعضاء الخدمات وتحمل معاناة ترخيص النفس واذلالها للأعضاء؟

هل الحكومة تتعمد ذلك لتجعله من عناصر نجاح عضو الخدمات ؟

هل الحكومة فقيرة لدرجة لا تستطيع معها حل مشاكل بعض المواطنين المحتاجين ؟

هل الحكومة غافلة عن هموم الشارع الكويتي الذي يئن بآلام الحاجة وإن كان نوعها ؟

رسالتي الى الحكومة بالتحرك فوراً من خلال اجهزتها والممثلة في وزاراتها للتقرب الى هموم المواطنين وسد احتياجاتهم وهي قادرة على ذلك، بدليل ان اغلب هؤلاء تتم الموافقة على طلباتهم عبر عضو الخدمات فقط، على ان يكون الثمن هو صوت المواطن الضعيف صاحب الحاجة في صندوق الانتخاب.

هكذا اصبحت الديموقراطية تدار اليوم في الكويت؟

