آراء

تُشغل الأندية الطلابية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا دوراً كبيراً في خلق بيئة طلابية ممتازة في الجامعة، حيث اصبحت تلك الأندية مصدراً مهماً في تعزيز الطلبة وتزويدهم بخبرات عملية وميدانية تساعدهم في سوق العمل، وباتت تلامس بشكل مباشر احتياجات الطالب الجامعي من خلال تسليطها الضوء على جميع احتياجاته سواء كان في الحيّز الأكاديمي او الاجتماعي. كما يضفي التنوع في الأندية الطلابية روح التنافس الشريف. تبدأ الأندية عملها مع بداية كل عام دراسي مؤمنة بالأنشطة الطلابية ودورها خلال العام الدراسي. ودائماً ما كانت النوادي تسعى الى تشجيع الطلبة وتنويرهم بأهمية العمل التطوعي.

ومن المؤكد ان دور الأندية الطلابية لا يختصر فقط في حدود جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بل ان النوادي الطلابية تسهم في تحقيق ونشر اهدافها داخل وخارج الجامعة والكويت. على سبيل المثال، عملنا نحن في نادي التسويق حملة افطار صائم بالتعاون مع نادي العلاقات العامة في شهر رمضان المبارك حيث قمنا بتوزيع عدد 700 وجبة للمحتاجين. كما شاركت العديد من النوادي الطلابية في حملات كانت تقام في خارج دولة الكويت مثال على ذلك، اقامة نادي العلاقات العامة في الجامعة رحلة اغاثية في الحدود التركية السورية تحديداً في منطقة اورفا تحت شعار اغيثوا شعبها.

ودائماً ما سعينا نحن في نادي التسويق على تحفيز الطلاب والطالبات في الجامعة على اقامة انشطة في داخل الحرم الجامعي لكي نساعدهم على توسيع نطاق التعلم خارج الاطار الأكاديمي. ومن خلال هذه الأنشطة، شاركنا مع مكتب حياة الطالب، المسؤول عن الأندية الطلابية، في احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير، وقمنا بعمل دورات عن التسويق بشكل خاص والعلوم الادارية بشكل عام.

وأود ان اؤكد ان ابوابنا دائماً مفتوحة للانضمام لنادي التسويق، فان التجربة الحياتية المكتسبة اثناء سنوات الدراسة على قدر كبير من الأهمية ومتممة للخبرة الأكاديمية.

