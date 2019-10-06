مال وأعمال

كشفت الأرقام الصادرة عن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن إجمالي ما صرف على مشروعات خطة التنمية بلغ 28 مليار دينار في 9 سنوات، نافية أن يكون هناك صرف فعلي على مشروعات التنمية بواقع 37 ملياراً في خمس سنوات.

واوضحت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني أنه منذ بدايات الخطة الإنمائية في 2010، ويتداول الناس أن كلفة مشروعات الخطة بلغت 37 مليار دينار، بناء على تصريحات صادرة من مسؤولين في ذلك الوقت، وهو رقم كان يعبر عن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للتنمية في الفترة من 2009 إلى 2014، بناء على النسخة الأولى من خطة التنمية، والتي كانت تتضمن سنة 2009 /2010 والتي تم حذفها بطلب من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة نتيجة استغراق المناقشات لفترة طويلة، ولم يكن من الملائم وقتها إصدار الوثيقة بعد بدء السنة الأولى بالفعل.

وبينت الوزيرة أن إجمالي الاستثمارات في الوثيقة الأولى كان يبلغ 38 مليار دينار، يدخل من ضمنها استثمارات المقدرة للقطاع الخاص، بناء على المتغيرات الاقتصادية الدولية لأسعار النفط السائدة في ذلك الوقت، وليس بالضرورة أن تصدق التوقعات بنسبة 100%، إضافة إلى اختلاف المشروعات في الخط السنوية التالية عن المقدر في السنة الأولى، نتيجة للتغيرات الاقتصادية في وقت إعداد الخطة السنوية.

وكان «النهار» قد أشارت في عدد سابق أن إجمالي ما تم انفاقه على خطط التنمية منذ 2010/2011 وحتى 2018/2019 قد بلغ 28 مليار دينار، وفق الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

