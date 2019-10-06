مال وأعمال

تدرس الحكومة رفع مساهمتها في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الانمائية الخمسية بنسبة تصل إلى 60% وذلك لتسريع انجاز المشاريع المقررة في خطة التنمية 2019-2020 والتي بلغ بها نسبة الإنجاز رغم مرور نصف عام علي زمن الخطة ما نسبته 18% فقط ما يعني ان هناك تعطيل في الإنجاز بنسبة 32% للنصف الأول من زمن الخطة ونحو 82% من إجمالي الخطة السنوية والمقدرة كلفتها بـ 3.3 مليارات دينار فيما بلغ حجم المنصرف نحو 620 الف دينار ما يعكس حاجة المشاريع للتمويل السريع.

مصادر ذات صلة كشفت لـ «النهار» أن الإنفاق علي المشاريع التنموية يقع علي عاتق الحكومة والتي قررت تمويل مشاريع الخطة الخمسية الحالية للتنمية بنسبة 49.3% علي أن يسهم القطاع النفطي بنسبة 33.8% والقطاع الخاص بنسبة 16.9% إلا أن تعطل الإجراءات مع القطاع الخاص وبعض الجهات الأخري نتج عنه تأخير في الإنجاز ما يتطلب من الحكومة رفع حصتها في تمويل المشاريع لتقليص تأخيرها من جهة وعدم تراكم المشاريع من جهة اخري مبيناً أن الحكومة لها القدرة في توفير السيولة والإنفاق علي مشروعات الدولة من اجل تسريع التنمية.

وقالت المصادر أن الأوامر التغييرية في بعض المشاريع سترفع الكلفة بنحو 500 مليون دينار في حال تأخرت الإنجازات للأعوام القادمة ما يعني تحمل الميزانيات القادمة للدولة فرق الأسعار في بعض المواد والخامات مؤكدة أن الهيئات الإشرافية والرقابية والمتابعة للمشاريع تنصح باستمرار علي معالجة الإشكاليات التي تؤخر خطط التنمية والتي يتم تقييمها ضمن رفع مؤشرات الكويت عالميا.

واشارت المصادر أنه ووفقا لأهداف الدولة التنموية انطلاقا من رؤية دولة الكويت، اعتمد هيكل الخطة السنوية للعام 2019/2020 على (7) ركائز اساسية محددة، تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة و التي يبلغ عددها (32) برنامج تنموي.

