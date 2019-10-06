مال وأعمال

سجلت 23 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً من التصدير الي إفريقيا طبقا للبيانات الصادرة عن «يوروستات» بلغ 152 مليار يورو، بينما بلغت وارداتها 148 مليار يورو.

وتهيمن السلع المصنعة على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا، ولكن انخفضت حصتها من 76% من البضائع المصدرة في عام 2008 إلى 70% في هذا العام.

وفيما يتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي من أفريقيا، فإن الفئة الأكثر أهمية هي المواد الأولية للصناعات على الرغم من انخفاض حصتها من 75% في عام 2008 إلى 65% في هذا العام، في حين زادت حصة المنتجات المصنعة من 23% إلى 31%

وحازت بلجيكا على الرصيد الأكبر من مردود الصادرات الي افريقيا (3.8 مليارات يورو)، تليها ألمانيا (3.7 مليارات يورو) ثم رومانيا (أكثر من 1.7 مليار يورو).

وسجلت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عجزاً في الميزان التجاري مع أفريقيا، وأكبر الأرصدة السلبية سجلتها إيطاليا (أربعة مليارات يورو) والمملكة المتحدة (سبعة مليارات يورو) وإسبانيا (تسعة مليارات يورو).

وبشكل عام، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لافريقيا، متقدماً على الصين والهند والولايات المتحدة.

وبدءاً من عام 2015، سجل الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً فيما يتعلق بأفريقيا، والذي بلغ ذروته عند قيمة 28 مليار يورو في عام 2016. ومع كل ذلك، وبسبب الزيادة في الواردات من أفريقيا انخفض هذا الفائض إلى 18 مليار يورو في عام 2017، لينخفض هذا العام إلى مليار يورو فقط.

