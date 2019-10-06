مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات قراراً وزارياً يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي برأس مال 49 مليون دينار، موزعة على 490.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وتكون جميع الأسهم نقدية.

واشار القرار بأن تأسيس الشركة قد استند على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، كذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى موافقة وزارة الأشغال بتاريخ 2 فبراير 2019، وعلى موافقة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 31 يناير 2019.

