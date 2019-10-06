مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2736 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس إنها أنجزت 940 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و642 معاملة نشر علامة تجارية و1152 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها ومعاملتي طلب تسجيل علامة جماعية وعلامات مراقبة.

وذكرت أنها أنجزت 277 معاملة تجديد العلامات التجارية و395 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأشارت إلى إنجازها 526 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية وتعديل اسم أو عنوان المالك اول الوكيل ونقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى تلقيها 22 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 36 تظلما. أضافت انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بقيمة 448 الف دينار.

