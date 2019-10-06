مال وأعمال

أفادت مصادر معنية لـ«النهار» بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طلب هيئة المشروعات بين القطاعين العام والخاص بتمديد العقد الخاص بشأن تقديم خدمات استشارية لمشروع المدن العمالية الذي يقام في مدينة جنوب الجهراء مع شركة بروجاكس العالمية لإدارة المشاريع اعتباراً من 1 أكتوبر الحالي إلى 31 يناير 2021 دون كلفة مالية.

في مقابل ذلك رفض الجهاز تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع الصادرات والواردات والمنطقة الجمركية بمؤسسة المواني الكويتية، لعدم توافق آلية بنود التقييم مع المادة رقم 53 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

