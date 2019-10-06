مال وأعمال

أكد الخبير النفطي عبد الحميد العوضي جاهزية القطاع النفطي لمواجهة أية طوارىء وقدرته العالية في مواجهة أية كوارث تواجه دول المنطقة، لافتاً في لقاء أجرته «النهار» إلى أن خبرات القطاع النفطي في مواجهة الاعتداءات التي تمت على ناقلات النفط في 1986 وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها المصافي في عام 1990 وبعدها تحرير العراق عام 2003 جعل القطاع النفطي يكتسب خبرات كبيرة في مواجهة أية طوارىء قد تحدث في دول المنطقة. وأشار العوضي في رده على تساؤلات بشأن استعدادات القطاع النفطي لمواجهة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، على خلفية تداعيات ضرب منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو شرق السعودية، القيام بتقنين عمليات التكرير والتصدير والاستهلاك المحلي ومضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الديزل والبنزين والمشتقات النفطية الأخرى. مضيفاً أنه من بين الاستعدادات الأخرى تأمين عمل محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء التي تعمل بمختلف انواع الوقود وتأمين استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG من الخارج.

وبين أن مؤسسة البترول الكويتية تحتفظ بمخزون استراتيجي يغطي استهلاك الكويت من البنزين والديزل لمدة شهر، حيث يبلغ حجم مخزون البنزين 410 ملايين ليتر. وأوضح أنه في حال إطالة إعاقة حركة الملاحة وتوقفها في مياه الخليج سيكون من الصعب استيراد الغاز الطبيعي المسال من الكويت. وربط العوضي في حديثه حول التوترات الجيوسياسية التي تعانيها دول المنطقة وارتفاع كلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمشتقات النفطية وإغلاق مصفاة الشعيبة، حيث أشار إلى أن إغلاق المصفاة عام 2017 وغيابها عن نشاط تكرير النفط كان له أثر بالغ وملموس من حيث زيادة الاعتماد على استيراد وشراء البنزين من الخارج بكلفة مالية قد تصل الى أكثر من 500 مليون دولار سنويا، بالإضافة الى شراء منتجات وقود بديلة لتغطية احتياجات محطات الكهرباء لغياب انتاج وتأخرتشغيل مصفاة الزور.

وقال إن القطاع النفطي يعتمد على استشارات خارجية في مجال التكرير رغم خبرات القطاع النفطي التي تزيد عن 50 عاماً وهي عمر مصفاة الشعيبة، قائلاً إن بيع المصفاة بقيمة ما مدى استعداد القطاع النفطي لمواجهة حالات الطوارىء على خلفية التوترات الجيوسياسية بسبب الاعتداء على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو؟

لدى الكويت خبرات سابقة في مواجهة حالات الطوارىء بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي على مدى السنوات الماضية، فالحدث الكارثي الذي اصاب السعودية أدى إلى تداعيات خطيرة وله تأثير كبير على أسعار النفط وعلى امداداته لمختلف دول العالم . ومن بين تداعيات الحدث أن الدول الخليجية المجاورة استنفرت وقامت باتخاذ اجراءات احترازية لما قد يحدث من تطورات في المستقبل. هذه ليست المرة الاولى التي تواجه فيها الكويت مثل تلك الأحداث والتداعيات، فهناك اعتداءات تمت على ناقلات النفط الكويتية في عام 1986 وتعرض بعض المصافي المحلية لأعمال تخريبية ووقع غزو الكويت عام 1990 وبعدها حرب تحرير العراق في 2003 وكل هذه الاحداث الجسيمة التي مرت بها الكويت خلقت خبرات ودروس مستفادة في كيفية الاستعداد الآني لكل مرافق الدولة الحيوية ومتسقة مع خطط الدولة لحماية الوطن والمواطن والمقيم والتي من بينها تقنين عمليات التكرير والتصدير والاستهلاك المحلي ومضاعفة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الديزل والبنزين والمشتقات النفطية الأخرى.ومن بين الاستعدادات الأخرى تأمين عمل محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء التي تعمل بمختلف انواع الوقود وتأمين استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG من الخارج.

مخزون استراتيجي

ما هي الفترة الزمنية التي يمكن تغطيتها من البنزين والديزل؟

في كل الاحوال تحتفظ مؤسسة البترول الكويتية بمخزون استراتيجي يغطي استهلاك الدولة من المشتقات البترولية الضرورية مدة شهر لكل من البنزين والديزل والمنتجات الاخرى للسوق المحلي وكما تغطي احتياجات وزارة الكهرباء والماء لتوفير الوقود اللازم لاستمرار التشغيل حيث يبلغ على سبيل المثال حجم مخزون البنزين حوالي 410 ملايين لتر. وفي حال طال أمد هذه الاحداث لفترة طويلة واعاقة حركة الملاحة البحرية وتوقفها في مياه الخليج سيكون من الصعب استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج وكذلك الحال بالنسبة للبنزين وزيت الوقود نظرا لبيع مصفاة الشعيبة مؤخراً وتأخر تشغيل مشاريع التكرير الجديدة التي ستغطي الكميات المنتجة من مصفاة الشعيبة وقت اغلاقها مما يتوجب معه اخذ مزيد من الاحتياطات اللازمة لتأمين مثل هذه المشتقات من مصادر قريبة ومجاورة عدا عن ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والتي من المحتمل أن تتزايد مع استمرار هذه الاحداث وتطوراتها وبالتالي استعداد الكويت لتقليل الخسائر من خلال تقنين معدلات الاستهلاك المحلي.

بيع «الشعيبة»

ما هي وجهة نظركم بخصوص بيع مصفاة الشعيبة؟

عملت في مصفاة الشعيبة في دائرة العمليات وعملت في دائرة الخدمات الفنية كمهندس تصنيع وانتقلت بعد ذلك الى قطاع التسويق العالمي عام 1985 الشعيبة كانت الأفضل اداء بين المصافي الثلاث وكانت تمتلك قدرات فنية وانتاجية متميزة لا تمتلكها مصاف أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وكنت أتبنى وجهة نظر شخصية عن امكانية تطوير وتحديث مصفاة الشعيبة وليس بيعها ولم تكن الأسباب التي اعلن عنها بخصوص اغلاق و بيع المصفاة مقنعة فنيا او اقتصاديا. وعلى الرغم من وجود دراسات قام بها مستشارين عالميين في عامي 2004 و2008 توصي باغلاقها، إلا أن المصفاة استمرت بالعمل بنجاح وبتحقيق الارباح وأتت في المرتبة الثانية من حيث الاداء والانتاجية والربحية بين المصافي الثلاث وفق التقارير المالية السنوية لشركة البترول الوطنية ضاربة الدراسات الاستشارية بعرض الحائط حتى تعرضت لحادث كبير عام 2015 وتقرر اغلاقها عام 2017 وغياب المصفاة اليوم عن نشاط تكرير النفط للدولة له اثر بالغ وملموس من حيث زيادة الاعتماد على استيراد وشراء البنزين من الخارج بكلفة مالية قد تصل الى اكثر من 500 مليون دولار سنويا بالاضافة الى شراء منتجات وقود بديلة لتغطية احتياجات محطات الكهرباء لغياب انتاج وتأخرتشغيل مصفاة الزور وللأسف الشديد مازال القطاع النفطي يعتمد في اتخاذ قراراته على دراسات من شركات استشارية خارجية رغم ان عمر خبرات قطاع التكرير تزيد عن 50 عاما هي عمر مصفاة الشعيبة!! وبيعت المصفاة ب حوالي 17 مليون دينار وفي تقديري هو سعر يقل كثيرا عن سعرها لو بيعت حديد سكراب وقطع غيار.

استيراد المشتقات النفطية

هل باتت الكويت مستوردة للمشتقات النفطية؟

واقع الحال يؤكد ذلك، فمع غياب التخطيط الاستراتيجي السليم والإدارة القادرة على مواجهة وحل المشكلات التي تحدث في المصافي، الكويت وهي الدولة المصدرة للنفط وللمشتقات البترولية أصبحت اليوم تستورد البنزين للسوق المحلي وزيت الوقود والغاز الطبيعي المسال LNG لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه !! كما أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج حالياً تشهد اختطاف وحجز سفن عند مضيق هرمز وفي ظل الاعتماد على تزويد الكويت بمنتجات بترولية من الخارج أصبح هذا الامر فيه مخاطر كبيرة وقد تتعرض السفن للاعاقة وهو وضع للأسف غير مخطط له بشكل سليم يأخذ بالحسبان وقوع مثل هذه الاحداث رغم مرور الكويت بمثلها سابقا فيبدو ان التخطيط الاستراتيجي لا يستوعب الدروس السابقة. لو نظرنا اليوم الى خط الانبوب القطري الذي يمد الامارات بالغاز الطبيعي وكذلك الى خط الانبوب الاماراتي لنقل النفط ليتجنب المرور بمضيق هرمز بطول 480 كيلومتر لنقل 2.5 مليون برميل يوميا نتفهم معنى التخطيط الاستراتيجي للمشاريع لا ان نبني مصفاة محليا ونطلق عليها مشروعا استراتيجيا !!

نأتي على وضع المشاريع العملاقة في القطاع النفطي والتأخر في انجازها؟

هناك تأخير في المشاريع النفطية مثل المصفاة الرابعة والوقود البيئي، ولدينا مصفاة فيتنام التي بدأت في 2008 وكان من المفترض أن يعمل المشروع في 2013 ولكن تأخر المشروع لاسباب عديدة، وبعد ذلك تم زيادة رأسمال الشركة من 6.2 مليارات دولار إلى 9.2 مليارات وعلى الرغم من بدء التشغيل التجاري للمصفاة في نهاية العام الماضي الا انه لم يتم استيعاب بعض منتجات المصفاة داخل السوق المحلي الفيتنامي اذن ما جدوى مصفاة فيتنام اذا لم تحقق اهدافها الرئيسة واليوم الحديث يدور حول زيادة الاستثمار الى 1.5 مليار دولار!. وليست مصفاة فيتنام الوحيدة بل هناك غياب للتخطيط الجيد الذي يستشف الاحتياجات المستقبلية ويراعي الشروط البيئية الدولية في المشاريع مثل الوقود البيئي والمصفاة الرابعة التي تأخر إنجازها كثيرا وتحتاج الى تعديل في خطة الانتاج لزيت الوقود قليل الكبريت وانشاء مصنع اعادة تعزيز الغاز المسال المستورد وكان في السابق يستعان باستئجار محطة مؤقتة متحركة لعشر سنوات لذات الغرض، هذه المشاريع وان زادت فيها الأوامر التغييرية كان من المفترض أن تكون جاهزة للعمل قبل سنتين او سنة على ابعد تقدير ونحن على أعتاب نهاية 2019 .

هل ترى أن مراجعة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة ضرورة؟

نعم، فقد اشرت في أكثر من مرة بضرورة مراجعة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وما يقوم به وزير النفط والكهرباء والماء الحالي د. خالد الفاضل والقيادات الموجودة من أن هناك ضرورة لتعديل التوجهات الاستراتيجية 2040 وهو ما تم الإعلان عنه من قبل شركة البترول الوطنية التي أعلنت أنه لا نية لبناء لمصفاة جديدة وأنه سيتم الاكتفاء بالطاقة الانتاجية الحالية البالغة 1.4 مليون برميل يومي بدلا من 2 مليون برميل وهذا أمر جيد والموضوع الثاني في التوجهات الاستراتيجية ما يتعلق بالنفط الثقيل حيث أن النية كانت تتجه إلى زيادة انتاج النفط الثقيل إلا أنه الآن هناك مراجعة بشأن هذا المشروع وفي اعتقادي أنه في حال عدم تحقيق المشروع العوائد المرجوة منه والإيرادات المتوقعة أفضل من أن تستمر فيه وتتكبد خسائر فادحة على المدى البعيد بمنظور اسعار النفط ذات الحد المتوسط. وهناك مثل واضح على ذلك وهو مشروع المصفاة الرابعة الذي كان في بداياته يحقق ما بين 14 إلى 15 بالمئة على رأس المال المستثمر ولكن مع مرور الوقت وارتفاع التكاليف بدأت تنخفض العوائد إلى مستويات 4.5 إلى 5 بالمئة الى ان قامت ادارة المؤسسة بدمج مشروع الأوليفينات الثالث ومصنع اعادة تغويز LNG مع المصفاة الرابعة للحد من الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تتكبدها المصفاة لو اشتغلت وفق التصميم والتخطيط السابق.

تشريعات بيئية

هل الكويت جاهزة لتطبيق التشريعات البيئية الدولية في مارس 2020؟

تطبيق التشريعات البيئية سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2020 في الدول الأوروبية والدول الاسيوية وبالتالي فإنه مع تأخر المشاريع، فإن الكويت ستتأخر في اللحاق بركب تنفيذ تلك التشريعات وتأخر المشاريع عن المواعيد المخطط لها يتسبب بخسارة كبيرة للدخل العام وفرصاً ضائعة على القطاع يقتنصها من كان جاهزا وحاضرا ويفوز بجني ثمار القطفة الاولى.

كيف تقيم هيكلة القطاع النفطي؟

هيكلة القطاع النفطي ليست بالفكرة الجديدة وهي فكرة جيدة وقديمة من أيام وزير النفط الأسبق هاني حسين، وإعادة الهيكلة تهدف إلى تحسين أداء الشركة من خلال خفض التكلفة ومعالجة بؤر الخسائر، ولكن كان لابد من التفكير في زيادة الإيرادات وليس فقط خفض التكاليف رغم أن الأصل والغاية من اعادة الهيكلة هو تعظيم الإيرادات وليس اللجوء لخفض التكاليف فقط . والأمر الثاني المتعلق بإعادة الهيكلة ما يتعلق بدمج ادارات والغاء وظائف في إدارات معينة داخل القطاع على الرغم من أن هناك موظفين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على منصب ما وبالتالي يصاب الموظف بالإحباط وافتقاد الرغبة في الانتاجية. وما أتخوف منه أن تكون الهيكلة باباً لتوظيف من لا يستحق على حساب المستحقين وترقيات الى مستوى قيادات يفتقر البعض الى مهارات قيادية . وبالتالي يجب أن يكون وفق معايير معينة بعيداً عن التدخلات غير المهنية، فليس من المعقول أن تتكرر ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة سنوياً دون حلول وهو ما يعني أن القيادات غير قادرة على حل تلك المشاكل ومعالجة الملاحظات بكفاءة وهناك قيادات جيدة في القطاع النفطي لكنها للأسف مهمشة. ولا ادل على ذلك سوى اعداد برنامج كلف المؤسسة اكثر من 30 مليون دولار لتدريب وتأهيل القيادات النفطية السابقة عام 2013 وما زرعناه نحصده اليوم.

كيف تقيم خصخصة بعض المشاريع في القطاع النفطي؟

من الجيد إشراك القطاع الخاص في بعض مشاريع القطاع النفطي، ولكن الإشكالية تكمن في طريقة التنفيذ . إشراك القطاع الخاص يجب ان يكون وفق معايير محددة منها توفير الحماية لحقوق العمالة الوطنية والاجنبية وفيما يتعلق بمحطات تزويد الوقود وخصخصتها نجد أن أصحاب المحطات تتوفر لديهم إيرادات وأرباح ثابتة بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض أسعار النفط واسعار البنزين عالميا، وكان احد المسؤلين ذكر ان شراء البنزين من الخارج ارخص من انتاجه في مصفاة الشعيبة! واذا كان الحال كما قال ذلك المسؤل فلماذا لم تسمح شركة البترول لاصحاب المحطات استيراد البنزين الرخيص من الخارج كي يستفيد المواطن والمقيم من فرص انخفاض اسعاره بدلا من رفع اسعار الوقود عليهم عام 2016؟ فأين الفرق بين ما تقدمه هذه المحطات ومحطات البترول الوطنية؟ واليوم ما نراه في محطات الوقود المخصصة هو غياب العمالة الوطنية من تلك المحطات وهناك تجربة عايشتها فيما يعرف بالفحم البترولي وكنا نقوم بيعه كوقود عام 1988 - 1989 أو بيعه الى مصانع انتاج الفحم المكلسن من خلال عملية «الكلسنة» وقمنا بكتابة تقرير مفصل عن المشروع والعائد منه لتنفيذه داخل الكويت من قبل البترول الوطنية ورفع التقرير الى قطاع التخطيط كنا نهدف الى تحقيق اعلى عائد و توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية. ما نحتاجه هو مزيد من المسؤولية المجتمعية كي يتحملها القطاع الخاص وليس الحصول فقط على مزايا واستثناءات من الدولة دون أن يكون هناك اسهام حقيقي لتحمل بعض الاعباء عن الدولة.

الأفضل أداءً

قال العوضي إن مصفاة الشعيبة كانت تحتل المرتبة الثانية بين المصافي الثلاث من حيث التشغيل والربحية، رغم تقارير استشارية أشارت إلى ضرورة إغلاقها وفق التقارير المالية السنوية لشركة البترول الوطنية ضاربة الدراسات الاستشارية بعرض الحائط التي أشارت إلى ضرورة إغلاقها في عامي 2004 و2008.

هيكلة القطاع النفطي

أبدى العوضي تخوفه من أن تكون فكرة هيكلة القطاع النفطي باباً لتوظيف من لا يستحق على حساب المستحقين وترقيات الى مستوى قيادات يفتقر البعض الى مهارات قيادية . وبالتالي يجب أن يكون وفق معايير معينة بعيداً عن التدخلات غير المهنية، قائلاً ليس من المعقول أن تتكرر ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة سنوياً دون حلول.

توظيف الخريجين

أشار العوضي إلى أن توظيف الخريجين واستيعابهم داخل القطاع النفطي يعتبر من الآمال العريضة والكبيرة وهناك تنسيق بين القطاع النفطي والقطاعات الأخرى في الدولة لتأهيل الخريجين وفق متطلبات المشاريع النفطية وليس تعيين الخريجين او العمالة الوطنية دون أن يكون هناك هدف واضح أو عائد للمشاريع النفطية وهناك تخصصات معينة مطلوبة ومهارات فنية ومهنية مطلوبة ومن خلال التواصل مع وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة لا ان يكون التعيين وفقاً للواسطة أو تدخلات نيابية.

كيانات استشارية وطنية

دعا العوضي في حديثه القيادات النفطية الحالية إلى ضرورة مراجعة الدراسات الاستشارية التي يتم تنفيذها والاعتماد على الأجانب في تنفيذها كون نتائجها تؤدي أحياناً إلى خسائر فادحة لبعض المشاريع، موضحاً أنه من الواجب السماح وتشجيع بناء كيانات استشارية وطنية من الخبرات السابقة القادرة على العطاء المثمر وعلى تلبية احتياجات القطاع النفطي لتحقيق رؤياه المستقبلية بأقل الأخطاء.

تأهيل القيادات

أشار العوضي ضمن جملة رسائله التي يرى ضرورة العمل على تطبيقها أنه من الضروري تعيين الكفاءة المناسبة في الوظيفة المناسبة وفرز المهارات والخبرات لتأهيل قيادات نفطية واعية للمستقبل، فلقد سئمنا من ترديد كلمات وعبارات استخدمتها قيادات نفطية سابقة عام 2013 مثل ضخ دماء جديدة واعادة هيكلة واعطاء الفرصة للصف الثاني والصف الثالث حيث كانت تستخدم لتخفي جانباً من أخطائهم ولترقية من كانوا يرغبون وبانت تلك الاخطاء كشفتها سوء الاداء في القطاع النفطي وتأخر مشاريعه داخليا وخارجياً.