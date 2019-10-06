مال وأعمال

يعقد المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ورشة عمل حول توقعات وتحليل وادارة السيولة في مدينة الكويت خلال الفترة 6-7 أكتوبر 2019. وتهدف الى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المختصة، في ظل المتغيرات الاقتصادية وما تفرضه من التحديات.

جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ البنك المركزي في الكويت ورئيس مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي، أفاد فيه أن ورشة العمل الاقليمية هذه تتيح المجال للمشاركين فيها للاستفادة من نطاق واسع من الخبرات الاقليمية والعالمية، حيث يشارك في هذه الورشة متحدثون من صندوق النقد الدولي، والبنك الاتحادي الألماني والبنك المركزي الاسباني، الى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وأضاف الدكتور الهاشل أن الورشة تتناول جملة من المواضيع المهمة في مجال توقعات السيولة وادارتها، من بينها طرق قياس حجم السيولة والتنبؤ بحاجة القطاع المصرفي لها والأدوات المناسبة لادارتها والاحتراز من المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن شح أو زيادة السيولة بالأسواق النقدية.

واختتم المحافظ بتأكيد حرص كل من المجلس النقدي الخليجي وبنك الكويت المركزي على كل ما من شأنه تطوير الكفاءات وبناء القدرات الوطنية على المستويين المحلي والخليجي في مجالات عمل البنوك المركزية بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها والنهوض بمسؤولياتها على أكمل وجه.

