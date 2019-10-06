مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، فوز العميل وليد خالد البستكي بجائزة تملك عقار من اختياره في أوروبا، ضمن السحب الثالث والأخير لحملة «بطاقات «بيتك»- Visa مفتاح بيتك في اوروبا»، الذي أجري تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الاشكناني.

ومنحت الحملة عملاء «بيتك» تجربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها، فتعتبر الحملة سابقة على الساحة المصرفية اذ ان استخدام بطاقة Visa بيتك في الكويت او في الخارج بدينار على الاقل، أتاح حلم امتلاك عقار فى اوروبا، ما يعكس مدى اهتمام «بيتك» بعملائه والحرص على مكافآتهم بشكل مميز.

وأتاحت الحملة فرصة الفوز لـ 3 عملاء على مدى 3 شهور من خلال 3 سحوبات، بحيث فاز كل عميل بجائزة نقدية تخصص لشراء ممتلكات عقارية من اختياره في اوروبا، بالاضافة الى تذكرتي سفر فئة رجال الأعمال للفائز ومرافق له، الى جانب اقامة لمدة 5 ليال في فندق 5 نجوم في الدولة الأوروبية التي سيشتري العميل الفائز العقار فيها، ومنحة نقدية بقيمة 1000 دينار.

