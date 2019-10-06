مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني و«شركة أمنية لادارة المشاريع»، بالتعاون مع وزارة التربية، تحديا لتجميع مخلفات البلاستيك على مستوى مدارس الكويت. ويهدف التحدي الى رفع مستوى الوعي المجتمعي لاسيما بين جيل الشباب وطلاب المدارس حول ثقافة اعادة التدوير وذلك لتحقيق تغيير في سلوك الأفراد نحو ممارسات أكثر صديقة للبيئة.

وسيبدأ التسجيل للمدارس الراغبة بالمشاركة في هذا التحدي على موقع شركة أمنية حتى العاشر من أكتوبر 2019. ويتيح التحدي للمدارس الحكومية على مستوى الدولة التسجيل والمنافسة على جمع مخلفات البلاستيك خلال فترة 7 أشهر لغاية شهر أبريل 2020. وسيتم مكافأة أربع فرق مدرسية الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى بجوائز قيمة تسهم بتعزيز امكانات المدارس لجعلها أكثر صديقة للبيئة، بالاضافة الى جائزة التميّز للفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الدولة.

وتعليقا على هذه الحملة، قالت مساعد مدير عام ادارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر، ان بنك الكويت الوطني ملتزم بدوره الريادي في دعم المبادرات الصديقة للبيئة، ذلك الى جانب التزامه بالنهج القائم على عمل مشاريع ذات التأثير الايجابي في البيئتين الاقتصادية والاجتماعية.

