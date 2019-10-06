مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني أخيراً العديد من الخدمات والتحديثات الجديدة التي تمت اضافتها الى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث يحرص البنك على مواكبتها لأحدث الحلول التكنولوجية الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يضمن انجاز معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة.

وفي مقدمة تلك التحديثات تأتي خدمة الوطني لتعقب التحويل والتي تمكن العملاء من تعقب معاملة تحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان من خلال خطوات بسيطة بمجرد تسجيل الدخول الى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل واختيار سجل كشف الحساب والاطلاع على حالة الحوالة المالية.

كما يمكن للعملاء في الوقت الحالي فتح حساب الجوهرة أو وديعة الوطني الثابتة، وديعة الوطني المرنة ووديعة الوطني للسحب الجزئي من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. الى جانب ذلك، بات بامكان العملاء التقدم بطلب الحصول على عدد من منتجات الوطني من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل.

