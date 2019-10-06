مال وأعمال

قالت هيئة اسواق المال إنه نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بقرار الهيئة رقم (145) لسنة 2019 الصادر في 30-9-2019، فانه لا يمكن ادراج قرار مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل موضع التطبيق ودخول مرحلته الأولى المتمثلة في «برنامج المؤهلات المهنية» حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في اطار قراراتها الاعتيادية ذات الصلة بمهامها في تنظيم أنشطة الأوراق المالية والاشراف عليها، حيث ان هناك عدة اعتبارات تكسب هذا القرار أهمية خاصة يأتي في مقدمتها أنه يمثل ايذانا ببدء تطبيق أحد أهم مشاريع الهيئة الاستراتيجية والذي يستهدف احداث تغييرات جذرية في آليات عمل أطراف عدة في منظومة أسواق المال، ويؤسس لمرحلة فاصلة قولا وفعلا على صعيد متطلبات الكفاءة لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى تلك الأطراف، ويمثل عاملا حاسما للارتقاء بتلك الكفاءة وتحقيق أقصى درجات التوافق الممكنة مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الاطار، كما أنه يأتي تتويجا لجهود حثيثة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI.

وقد تضمن القرار آنف الذكر اضافة الى تحديده موعد اطلاق برنامج المؤهلات المهنية، اجراء تعديلات تشريعية في بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة ذات الصلة بهذا البرنامج، كما حدد آلية اعفاء بعض المعنيين بتطبيقه في شتى مراحله.

