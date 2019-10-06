مال وأعمال

أعلنت مجموعة «زين» أن شركتها التابعة «زين درون» وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «بيكر هيوز» الشركة التابعة لجنرال الكتريك) المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: BHGE) لتقديم خدمات الفحص الرقمي عن طريق استخدامات الطائرات بدون طيار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن مراسم التوقيع جاءت على هامش الدورة السنوية الـ24 للمؤتمر العالمي للطاقة الذي انعقد في امارة أبوظبي أخيراً، وستسمح مذكرة التفاهم للطرفين باستكشاف طرق مبتكرة لتقديم حلول الفحص الرقمي المتكاملة للأصول والبنى التحتية الخاصة بالمؤسسات والشركات في مجالات الطاقة (النفط والغاز).

وكشفت زين التي تمتلك وتدير ثماني شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذا التعاون سيدعم الطلب المتزايد على عمليات الفحص الرقمي، حيث سيسهم في تفادي ما تستنزفه طرق المراقبة والفحص التقليدية الأخرى، من من خلال تقليل الوقت والجهد، عدد العمالة، بالاضافة الى تقليل التكاليف، والأخطاء البشرية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين سكوت جيجينهايمر عقب توقعيه مذكرة التفاهم «هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لنا الى الأمام بالنسبة لخدمات الطائرات بدون طيار (زين درون)، فهي ستمنحنا فرصة لتزويد واحد من أهم القطاعات الحيوية في المنطقة بخدماتنا المبتكرة في هذا المجال، وهو قطاع الطاقة».

وأضاف جيجنهايمر قائلا «الدخول في شراكة مع شركة تملك بصمة عالمية في هذا المجال وذات سمعة طيبة كشركة (بيكر هيوز) يدفع بالخدمات والحلول التي نقدمها الى مستويات جديدة ومتطورة، حيث سنتمكن من خلال هذا التعاون من تزويد قطاع الطاقة بمجموعة من خدمات الفحص الرقمي عن بُعد، وبدقة أكثر».

ومن جانبه قال رامي قاسم الذي يشغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون القياس والمراقبة في شركة بيكر هيوز «من الممكن لتعاوننا مع (زين درون) أن يجلب منافع كبيرة في قطاع الطاقة».

