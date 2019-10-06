مال وأعمال

في انجاز جديد يُحسب للكويت، وللقطاع النفطي الكويتي على وجه التحديد، حصلت السيدة حسنية هاشم التي تعتبر احدى أبرز الشخصيات النفطية، على تكريم عالمي متميّز تقديرا لمسيرتها المهنية الرائدة والحافلة بالانجازات.

فقد منحت جمعية مهندسي البترول العالمية السيدة هاشم العضوية العالمية المتميّزة فيها، وذلك خلال المؤتمر والمعرض الفني السنوي للجمعية، والذي اختتم أعماله في مدينة كالغاري الكندية يوم الأربعاء في 2 أكتوبر 2019.

وأشارت الجمعية في بيان صحافي الى أنها تتشرف بمنح حسنية هاشم هذه العضوية التي تعتبر الأعلى مستوى على الصعيد العالمي في هذه المنظمة الرائدة، وذلك تقديرا لالتزامها وتفانيها في خدمة صناعة النفط والغاز، ليس فقط في الكويت، بل على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية سامي النعيم ان منح أبرز الشخصيات العالمية هذه العضوية المتميّزة يتم عبر أعضاء الجمعية في مختلف أنحاء العالم، والذين يختارون نظرائهم ممن كان لديهم انجازات ومساهمات رائدة.

وأضاف النعيم «يسرني أن أهنئ السيدة حسنية على نيلها هذا التكريم العالمي المتميّز من جمعية مهندسي البترول».