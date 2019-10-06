مال وأعمال

كشفت شركة الاستثمارات الوطنية، احد أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت، عن حصولها للمرة الثانية على التوالي على جائزة «أفضل شركة استثمارية في الكويت».

وحصلت الشركة على الجائزة من احدى المنصات المالية الرائدة عالميا وهي Global Finance& Banking Awards وذلك عن أدائها الاستثنائي خلال العام 2018.

وتعليقا على هذا الانجاز أعرب مستشار الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الاستثمارات الوطنية فيصل النصف عن سعادته وفخره بالحصول على الجائزة التي تأتي تتويجا لجهود كبيرة بُذلت على مدار الفترة الماضية.

وقال النصف: «تعد تلك الجائزة انجازا جديدا يضاف لسجل نجاحات الشركة الحافل بالانجازات المتتالية، وتأكيدا على الاحترافية التي تعمل بها الشركة، وبالتالي جاهزيتها لادارة العمليات الاستثمارية الناجحة».

